Corte - Le ferronnier d’art Etienne Albertini, digne héritier des « Fiamone »

Fort de cette enfance au contact de la matière brute métallique, le fer auprès de ses ancêtres, c’est dans la zone industrielle, au lieu-dit, « Furnaccia » à Corte qu’il a fondé son entreprise, sa « Ferronnerie d’Art ». Elle regroupe à l’accueil, son bureau cosy et l’atelier proprement-dit de création, avec une scie plieuse, une cisaille guillotine, un poste à souder, une cintreuse, un découpeur plasmatique, etc. parmi les tôles, barres de fer et les antiques « attrazzi » que sont la grande forge familiale, la petite enclume de son arrière-arrière-grand-père dont il dira nostalgique, qu’il ne l’utilisera pas pour ne pas en altérer la patine du temps et ce lourd marteau, attribut dans la mythologie romaine de Vulcain-Etienne, dieu du feu et de la forge qu’il embarqua dans son aventure née autant d’un héritage génétique que de cet émerveillement du métal, du fer, chauffé à blanc, travaillé, martelé, qui focalisa toute son attention. Elle fut pour le jeune homme un formidable amplificateur de vocation et de créativité qu’il mit à l’œuvre après un CAP en Structures métalliques, à 15 ans, à Montesoru et à 18 ans, une formation professionnelle décisive dans un centre spécialisé des métiers de la forge, de La Valette à Toulon en 2000, où Etienne, lors de l’épreuve finale sortit, premier de sa promotion de Ferronnier d’art et obtint la meilleure évaluation sur la réalisation de sa première œuvre artistique au gabarit imposé tout autant que la matière, le cintrage d’un guéridon installé modestement dans un coin de la pièce d’accueil.

