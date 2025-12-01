Corte - Le Comité régional de coordination de la santé sexuelle officiellement installé

CorseNetInfos
La rédaction le Mercredi 19 Novembre 2025 à 16:11

Le Comité Régional de Coordination de la Santé Sexuelle (CoReSS) de Corse a été officiellement installé mercredi 19 novembre à Corte, lors d’une séance réunissant la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse et les principaux acteurs du secteur. Cette rencontre marque le démarrage opérationnel de la nouvelle instance régionale dédiée à la santé sexuelle sur l’île.



Créé par le décret du 3 juillet 2024, le CoReSS remplace l’ancien COREVIH interrégional PACA-Corse. Son périmètre est élargi afin d’englober l’ensemble des enjeux de santé sexuelle : prévention et dépistage, éducation à la sexualité, lutte contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles, accès à la contraception, santé reproductive, prévention des violences sexuelles et accompagnement des publics les plus vulnérables.


Cette approche globale vise à renforcer la cohérence des politiques publiques dans un domaine où les besoins, notamment en matière d’information et d’accès aux soins, restent importants sur le territoire.
Adossé au centre hospitalier d’Ajaccio et placé sous l’autorité de l’ARS Corse, le CoReSS aura plusieurs missions structurantes : coordonner les acteurs de terrain, améliorer la lisibilité et la qualité des actions menées, faciliter la concertation avec les usagers et contribuer au plan d’action annuel coconstruit avec l’ARS. Ce plan inclut notamment la Semaine de la santé sexuelle, temps fort de sensibilisation organisé chaque année.

La séance d’installation a également permis l’élection des responsables de la nouvelle instance. Valériane Grisoni a été élue présidente, tandis que le Dr Sylvie Ferrara a été désignée vice-présidente.


Avec cette structure, la Corse se dote d’un outil de coordination destiné à améliorer l’accès à la prévention, au dépistage et à l’accompagnement sur l’ensemble du territoire, dans une logique de coopération entre institutions, associations, professionnels et usagers. Le CoReSS devient ainsi un interlocuteur central pour les politiques de santé sexuelle sur l’île.

