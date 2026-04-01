Corte - La course des garçons de café lance les animations carnavalesques

En attendant l’heure du départ, prévue à 16 heures précises, une foule dense envahissait les terrasses de bars situées entre Le Rex et le Café de France, soit un trajet long de 300 mètres à parcourir 4 fois, soit deux fois par binômes. Dès le top départ lancé, c’est le serveur du Valentinu qui prenait le meilleur sur ses rivaux, mais la course devenait plus difficile sur la fin, avec le franchissement des bottes de pailles ou de pneus. On ne pourra pas dire que les dés étaient pipés d’avance : en effet, de la place de premier, l’équipe du Valentinu se retrouvait à la dernière place ! après la décision du jury, la victoire était finalement attribuée à l’équipe de Chez Papa et Chez Angèle, avec Tina et Serena. La deuxième place revenait à l’équipe du Café du Commerce, avec Thomas et Ange. Un beau et sympathique podium, complété par l’équipe du Museu représentée par Laura et Francesca.