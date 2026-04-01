Corte - La course des garçons de café lance les animations carnavalesques

Pour la petite histoire, la première course des garçons de café eut lieu à Paris en 1914. Depuis, l’évènement se déroule partout dans le monde et connait un énorme succès dans 53 pays et l’on recense près de 800 courses de ce type entre le Japon, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Asie, l’Argentine ou encore l’Espagne et le Portugal. Lors de la dernière course parisienne, on notait plusieurs centaines de participants en tenue traditionnelle, à savoir pantalon et gilet noir, chemise blanche et tablier blanc pour une course longue de 4 kilomètres !
À Corte, les organisateurs avaient choisi de proposer aux garçons de café de se déguiser, « comme un avant-goût de notre carnaval de demain », soulignait Catalì Acquaviva, présidente de la FACAC. Et cette course répondait bien sûr au règlement international : « Les garçons de café ne devant pas courir mais marcher. Ils doivent porter un plateau à une seule main avec une bouteille d’eau et trois verres, tandis que des obstacles ont été installés sur le parcours. Ils ont également comme impératif de ne pas renverser une goutte d’eau car, des pénalités seront distribuées à l’issue de l’épreuve chronométrée, tandis que des bonus récompenseront celles et ceux qui auront fait preuve d’originalité dans leur déguisement aussi ».
En attendant l’heure du départ, prévue à 16 heures précises, une foule dense envahissait les terrasses de bars situées entre Le Rex et le Café de France, soit un trajet long de 300 mètres à parcourir 4 fois, soit deux fois par binômes. Dès le top départ lancé, c’est le serveur du Valentinu qui prenait le meilleur sur ses rivaux, mais la course devenait plus difficile sur la fin, avec le franchissement des bottes de pailles ou de pneus. On ne pourra pas dire que les dés étaient pipés d’avance : en effet, de la place de premier, l’équipe du Valentinu se retrouvait à la dernière place ! après la décision du jury, la victoire était finalement attribuée à l’équipe de Chez Papa et Chez Angèle, avec Tina et Serena. La deuxième place revenait à l’équipe du Café du Commerce, avec Thomas et Ange. Un beau et sympathique podium, complété par l’équipe du Museu représentée par Laura et Francesca.
Durant cette bien belle et attractive manifestation, la Fédération des commerçants avait aussi prévu des animations à destination des plus petits : ainsi, sur l’esplanade du parking Tuffelli, des structures gonflables multicolores et avenantes, accueillaient les enfants accompagnés par les artistes de l’école du cirque de Porto-Vecchio qui les initiaient dans la bonne humeur, à divers autres divertissements.
Un avant-goût du carnaval pour ce dimanche où les carnavaliers se donneront rendez-vous à 14 heures sur le parking du Cosec, avant de rejoindre le centre-ville pour la grande parade prévue dès 15 heures avec la traditionnelle bataille de serpentins et de confetti saluant la foule costumée.
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