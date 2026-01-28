Corte – Éboulement impressionnant, la route vers Aléria fermée

Cette portion de route de la RT 50 entre Corte et Aleria a déjà subi par le passé de nombreux éboulements contraignant les autorités à fermer totalement la route et à mettre en place des déviations, comme en février 2017. A cette époque, l’éboulement s’était produit après le pont d’Altiani et durant plusieurs mois les véhicules ont été contraints d’emprunter une déviation passant par Piedicorte et Pancheraccia pour rejoindre Aléria rallongeant de plus d’une heure le trajet !





Cette fois c’est à 9 kilomètres de Corte que tout un pan de la montagne s’est décroché entrainant sur la chaussée plusieurs tonnes de terre et de rochers. La circulation est donc interdite et pour rejoindre Aleria les automobilistes doivent se rendre vers Venaco avant de prendre la route départementale 143 en direction du pont de Nuceta via la RT 50.





Les experts-géomètres sont attendus sur place dans les jours qui viennent pour déterminer exactement les travaux à réaliser. Mais il est certain qu’il faudra d’abord purger la montagne avant une consolidation du site. Ce n’est qu’après que l’on pourra déblayer la route pour une retour à la normale. Celui-ci ne pourra se faire que dans quelques mois, selon toute vraisemblance.





Cette portion de route est particulièrement fragile puisque situé sur la dépression centrale composée de schiste, de grès et de colline calcaires. Les fortes précipitations rendent donc le secteur friable. Les filets de sécurité installés en différents endroits au-dessus de la chaussée ne suffisent pas à retenir la terre et les rochers lors de très fortes coulées. Comme ce fut le cas ce lundi.

