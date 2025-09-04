Corte : A Festa di l’Associi c’est dimanche

Ce dimanche 7 septembre, le CPIE-A Rinascita propose sa dixième édition d’A Festa di l’Associi, sur le parking du Cosec municipal. Une édition symboliquement importante puisqu’elle se déroulera dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’association fondée en mai 1975. « Un double anniversaire placé sous le signe de l’engagement associatif », a soutenu Marc-Antoine Campana, directeur du CPIE-A Rinascita.

Cette manifestation est l’occasion pour les associations cortenaises de présenter leurs activités au public. Pour cela, le CPIE-A Rinascita « met des stands à disposition ainsi que tout le matériel nécessaire de manière à présenter au mieux la diversité des actions menées par les nombreux bénévoles impliqués dans ces associations tout au long de l’année ». Ainsi plus de quarante associations seront représentées ce dimanche. Elles développent leurs activités dans les domaines du sport, de la culture ainsi que du caritatif. On retrouvera ainsi les bénévoles de l’Union Sportive des Clubs du Cortenais aux côtés de ceux du Hand Ball Corte, pour les associations les plus connues ou encore de la toute nouvelle dédiée au bras de fer. Mais on découvrira aussi les activités de Salsa S’cool, les chants et la musique avec l’Altagna Curtinese, Mandeo, La Cortenaise ainsi que Samb’ava di Corti qui seront aux côtés de La Marie Do, du Secours Populaire ou du Ghjattinu di Corti sans oublier les associations étudiantes comme Radio Nebbia Campus Corte et le Cercle des Etudiants en Ecologie Méditerranéenne.

Les bénévoles de toutes ces associations proposeront, à cette occasion, des démonstrations de leurs activités. Ils rencontreront le public, jeune et moins jeune, ils pourront également recevoir les adhésions « car c’est bien sûr l’objectif de ce rendez-vous annuel. L’enjeu pour nous est véritablement de mettre en avant l’engagement associatif, de valoriser tous les bénévoles qui se mobilisent toute l’année pour animer la vie socioculturelle de notre cité. L’objectif est également de susciter des vocations et de permettre à ces associations de recevoir non seulement de nouvelles adhésions, mais de recevoir également l’engagement de nouveaux bénévoles car, on le sait, sans ces derniers de nombreuses activités ne pourraient avoir lieu », a souligné encore Marc-Antoine Campana

Cet événement festif sera marqué par de nombreuses animations musicales tout au long de l’après-midi proposées par Mandeo ou Samb’ava di Corti, « mais la nouveauté cette année s’appuiera sur un parcours interactif. Le public sera amené à suivre un jeu de piste en collectant des informations sur diverses associations pour aboutir à une réponse finale qui donnera lieu à une récompense. C’est une manière de rendre l’événement participatif pour ne pas être une simple présentation d’activités et une succession de stands. L’idée est qu’il y ait un véritable échange entre tous les acteurs avec le public », a poursuivi Marc-Antoine Campana.

Cette Festa di l’Associi rassemblera donc un échantillon très représentatif du milieu associatif cortenais qui compte plus d’une soixantaine d’associations actives. « Les contacts se sont faits par un appel très large que nous lançons tous les ans sur notre site et sur les réseaux sociaux. Ce qui a permis aux responsables des structures de s’inscrire à cette manifestation organisée en partenariat avec le Service Départemental de la Jeunesse, de l’engagement et des sports mais aussi avec la municipalité de Corte », a conclu le directeur du CPIE-A Rinascita.

