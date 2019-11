Corsica Sole lève 20M€ auprès de Mirova (Natixis) pour doubler son parc solaire et stockage

« Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer le rythme de mise en chantier de nos projets afin de doubler notre parc de centrales en moins de deux ans » précise Michael Coudyser son directeur général. Aujourd’hui Corsica Sole opère un portefeuille de 60 MWc de centrales solaires et 25 MWh de stockage. Cette opération est la concrétisation d’une forte relation de confiance avec MIROVA qui participe aux financements des projets de Corsica Sole depuis 5 ans. « Ce partenariat nous permet de jouer un rôle important dans la transition énergétique, de la Corse notamment. Nous sommes fiers d’accompagner Corsica Sole, qui a démontré son savoir-faire pour la gestion de ces projets innovants » selon Raphael Lance, directeur des fonds Infrastructures de Transition Energétique chez MIROVA. Pour les aspects légaux, Corsica Sole a été accompagnée par Bertrand Galvez et Catherine Husson du cabinet LPA CGR et MIROVA par Olivier Fourcault, Thomas Clément et Lucie Revert du cabinet CLP-CLIPERTON.Pour Corsica Sole, il s’agit de continuer à investir en recherche et développement pour apporter des solutions concrètes dans les énergies renouvelables, Corsica Sole a en effet toujours été à la pointe de l’innovation en matière de stockage de l’énergie. Il a mis en service en 2015 et exploite depuis plus de 5 ans la première centrale hybride photovoltaïque et batterie à Alata en Corse. Son savoir-faire dans ce domaine a été une nouvelle fois reconnu début 2019 lors de la dernière saisine de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour laquelle Corsica Sole a été nommé lauréat pour deux projets de stockage d’énergie sur le réseau EDF, en Corse et à la Réunion, représentant 20MWh. Corsica Sole a également mis au point des solutions innovantes en matière de pilotage à distance des centrales.Enfin, sa filiale DRIVECO est précurseur sur le thème de la mobilité électrique et solaire. Ses solutions de recharges, solaires avec le Parasol et flexibles avec la borne Kino, permettent de s’adapter à tous les besoins en infrastructures pour la recharge de tous véhicules électriques.------Depuis 2009, CORSICA SOLE conçoit, développe et exploite des centrales photovoltaïques. Réunissant 50 collaborateurs, c’est aussi l’un des leaders français du stockage de l’énergie. Premier producteur indépendant de Corse, il est présent depuis 2016 sur l’ensemble du territoire national : France continentale, Corse, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte.