Giuncaggio : Corsica Sole inaugure une centrale photovoltaïque pouvant alimenter 3 500 personnes

Giuncaggio appartient à un ensemble de 4 centrales constituant le plus important programme solaire avec stockage jamais réalisé en Corse. Elles représentent une puissance cumulée de 13 MWc et des capacités de stockage de 20 MWh. Elles assureront la consommation annuelle de 10 000 habitants .

Pour les piloter Corsica Sole a conçu un système de samrtgrids très perfectionné réalisant un pronostic optimisé de production la veille pour le lendemain, à la minute près, puis effectuant l'arbitrage en temps réel enter stockage et destockage d'énergie.





Avec ce programme, il convient de le souligner, les solutions solaire-stockage sont pour la première fois déployée à grande échelle en France. Et Corsica Sole

s'affirme comme l'un des leaders français dans ce domaine.

Les solutions solaires-stockages ouvrent de nouvelles perspectives pour les politiques énergétiques, notamment dans les zones non interconnectées.

Pour Paul Antoniotti, président de Corsica Sole "viser un horizon 100% énergies renouvelables devient possible. En Corse, ces dispositifs ouvrent la voie à un mix énergétique moins carbone."

Alors que la prochaine PPE (Programmation pluriannuelle de l'énergie) Corse est en cours de discussion, une étude de Corsica Sole vient de montrer qu'un plan massif d'investissement dans le solaire permettrait en 10 ans de remplacer une centrale au fioul.

Le solaire bénéficie par ailleurs de la chute du prix des panneaux et des batteries. "C'est l'énergie la plus compétitive au monde, écologiquement et économiquement" explique Michaël Coudyser, directeur général de l'entreprise qui a pris son envol de Pancheraccia...





A noter enfin, ainsi que le rappelle Paul Antoniotti dans notre vidéo, que Corsica Sole s'est appuyé sur la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, sur la BPI et sur le fonds d'investissement Eurofideme 3 géré par Mirova, pour réaliser cette centrale qui a nécessité un investissement de 20 millions d'euros.



Prochains chantiers pour Corsica Sole ?

Pancheraccia, Prunelli-di-Casacconi et Poggio-di-Venacvo