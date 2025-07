Corsica Linea : "Une belle histoire" racontée par François Padrona

Dans une publication non dénuée d’émotion, François Padrona, président du centre Leclerc d’Ajaccio et du CMH, revient sur cette aventure marquante : la création de Corsica Linéa, née il y a tout juste 10 ans de la reprise de la SNCM en faillite.

Il raconte comment, en 2014, il s’est porté candidat à la reprise, conscient que ce projet devait dépasser l’ambition d’un seul homme. Il rappelle comment il a choisi de mobiliser le monde économique corse, convainquant de nombreux chefs d’entreprise de prendre en main leur destin, après des décennies de désillusions.

"Le chemin fut difficile, entre nuits blanches, obstacles à surmonter, et refondation complète : nom, identité visuelle, concept, état d’esprit. Il fallait tout repenser, jusqu’à imposer le rouge emblématique des bateaux et le nom Corsica Linéa, aujourd’hui bien ancrés dans le paysage maritime méditerranéen", rappelle-t-il au fil de son propos.

François Padrona souligne surtout le rôle déterminant des salariés, qui ont cru au projet dès le départ. Il se dit fier du chemin parcouru, alors que la compagnie s’apprête "à fêter ses 10 ans au printemps prochain avec l’arrivée d’un 10e navire, le Capu Rossu."

Une pensée personnelle vient clore ce message : un hommage à son père, qui aurait, dit-il, aimé partager cette "belle histoire".