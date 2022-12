Corsica Linea : "A Galeotta" a été livré à la compagnie

C'est Pierre-Antoine Villanova le directeur général de Corsica Linea qui, au chantier Visentini de Porto Viro, a pris livraison de la nouvelle unité marquant une nouvelle étape dans le développement de la compagnie

A Galeotta devait quitter la Vénétie en cette fin de semaine pour mettre le cap sur Marseille où son arrivée serait prévue vers le 14 décembre.





Sur place le nouveau fleuron de Corsica Linea fera l'objet d'ultimes aménagements, notamment de ses espaces intérieurs avant d'entamer ses rotations au début de l'année prochaine entre Marseille et les ports d'Ajaccio et de Bastia.



La mise en service prochaine de A Galeotta sera marquée par deux événements.

Le premier aura lieu à Ajaccio le 5 janvier 2023 avec notamment au programme la bénédiction du navire, le second à Marseille le lendemain avec l'inauguration de la première escale au port de Marseille.