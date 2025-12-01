Corsica Ferries ouvre une nouvelle ligne entre Toulon et Propriano

À partir du 6 novembre, la desserte maritime de la Corse connait du nouveau. Corsica Ferries proposera en effet désormais une liaison hebdomadaire entre Toulon et Propriano, après une escale à Ajaccio. Une première pour la compagnie aux bateaux jaunes, qui étend ainsi son réseau vers le golfe du Valinco.



Jusqu’ici, seule la Corsica Linea desservait Propriano dans le cadre de la Délégation de Service Public. Avec cette nouvelle desserte, Corsica Ferries vient diversifier l’offre maritime à destination de la microrégion, tout en renforçant sa présence sur la côte ouest de l’île.



Les traversées s’effectueront tous les jeudis au départ de Toulon, à 20 heures, pour une arrivée prévue à 9 h 15 le lendemain matin à Propriano après un arrêt à Ajaccio à 7h. Dans l’autre sens, le retour s’effectuera le vendredi, avec un départ du port corse à 18 heures.



Ce nouvel itinéraire s’inscrit dans une réorganisation du réseau de la Corsica Ferries, qui a par ailleurs réduit le nombre de rotations vers Porto-Vecchio.



Les billets sont d'ores et déjà réservables sur le site de la compagnie maritime.