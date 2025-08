Corsica Cantabile : une 4e édition entre patrimoine, jeunes talents et hommage à Paoli

Du 4 au 9 août, la musique de chambre investira à nouveau les villages de Piana, Carghjese, Vico, Evisa et Murzo. La quatrième édition du festival Corsica Cantabile s’annonce comme un moment fort de l’été culturel en Ouest Corse, portée par les deux frères musiciens Sacha et Hugo Pietri.



Fondé en 2021, le festival a rapidement trouvé sa place dans le paysage insulaire en misant sur une formule simple : l’excellence artistique dans un cadre rural, et un accès le plus large possible à la musique classique. « Notre objectif est de créer du lien entre la musique, les territoires et les habitants », rappellent les deux fondateurs, tous deux issus de cette microrégion. Cette édition 2025 s’inscrit dans l’année du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli. Le festival a choisi d’en faire le fil rouge de sa programmation, autour du thème Libertà. Une manière de rendre hommage au père de la nation corse tout en donnant une résonance contemporaine aux concerts prévus.



Sept rendez-vous sont au programme, dont cinq en soirée. À noter deux nouvelles étapes : un concert en pleine nature dans la forêt d’Aïtone, à Evisa, et une date dans l’église de Murzo. Le festival reste fidèle à son ambition : valoriser à la fois le patrimoine bâti et les paysages de l’Ouest corse.



Côté scène, la programmation fera alterner artistes confirmés et jeunes musiciens soutenus par le festival. La chanteuse Battista Acquaviva, le Quatuor Agate, les violoncellistes Hugo Pietri et Stéphanie Huang, ou encore la soprano Iryna Kyshliaruh seront au rendez-vous. On retrouvera aussi Michelle Fieschi, Marine Moletto, Victor Demarquette, Tony Fallone et plusieurs violonistes et altistes, dont Sacha Pietri. Un chœur d’enfants de l’école de Piana participera également à l’un des concerts.



Outre les soirées musicales, Corsica Cantabile organise aussi des animations dans les maisons de retraite, des ateliers en milieu scolaire, et des actions bénévoles tout au long de l’année. Le festival veut ainsi affirmer sa dimension sociale autant qu’artistique, avec une politique tarifaire adaptée : entrée libre pour les moins de 14 ans, tarifs réduits pour les étudiants et saisonniers, pass duo à 40 euros.



Avec le soutien de nombreux partenaires – Collectivité de Corse, DRAC, Spedidam, École Normale de Musique de Paris, mairies locales et entreprises insulaires – le festival s’est imposé comme un rendez-vous culturel de proximité, mêlant exigence musicale et ancrage territorial. « On veut montrer que la musique de chambre peut exister ailleurs que dans les grandes villes ou les salles prestigieuses. Ici, elle a toute sa place, et elle touche un public curieux, fidèle, souvent ému », explique Hugo Pietri.



Concerts en églises, en forêt, dans les villages : l’édition 2025 de Corsica Cantabile entend continuer à rapprocher la musique classique de ceux qui ne la croisent pas toujours. Et faire vivre, le temps d’une semaine, une autre idée de la culture : enracinée, vivante et partagée.



Plus d’infos : corsicacantabile.com

Réservations : 07 59 68 04 86 – corsica.cantabile@gmail.com