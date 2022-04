Corse : les métiers de l’autonomie cherchent désespérément des employés

Les métiers de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées n’ont plus la côte. « Fin 2020, il y avait 200 postes à pourvoir en Corse dans les métiers de l’autonomie », se souvient Gérald Simon-Jean, directeur général du Groupement Economique et Solidaire (GES ) CAP Solidaire qui regroupe plusieurs associations du secteur médico-social insulaire. Sur l’île, les infrastructures manquent cruellement de ressources humaines pour répondre au besoin croissant de personnes à accompagner.« Les besoins les plus importants sont dans les EHPAD et les services à domicile qui n’arrivent pas à avoir des effectifs complets », s’inquiète Gérald Simon-Jean. Sa structure, spécialisée dans l’accompagnement des personnes à domicile, emploie déjà 450 personnes en Corse mais les bras manquent encore. « Cette année, rien qu’en Haute-Corse, nous avons 40 postes non pourvus. Imaginez en comptant les besoins des autres structures comme l’ADMR sur toute l’île ».