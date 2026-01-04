Corse : les dépôts pétroliers débloqués après les annonces du gouvernement

"Nous avons annoncé le déblocage des dépôts de Corse dans un souci d'apaisement et afinde ne pas pénaliser la Corse", a indiqué à l'AFP Frédéric Sauli, porte-parole du collectif.Il a ajouté être "dans l'attente de l'avancée des discussions entamées avec les représentants de l'Etat et les acteurs de la distribution du carburant", annonçant une réunion du collectif mercredi "pour faire un point sur l'avancée des discussions"."Nous sommes 60 stations, soit à peu près 350 salariés et il y a 30 centimes au litre d'écart
entre nos tarifs et ceux de Total qui pratique un prix bloqué en soutien dans toute la France", avait-il indiqué jeudi à l'AFP pour expliquer l'action du collectif.
Dans un communiqué publié vendredi soir, peu avant cette annonce de déblocage du collectif, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud avaient indiqué que "55% des nstations-services connaissent ou sont susceptibles de connaître dans le week-end des difficultés d'approvisionnement", en appelant à la "levée des blocages des dépôts de
carburant qui portent préjudice aux ménages et aux entreprises corses sans apporter de solution aux professionnels concernés".
"Cette levée des blocages est nécessaire à la poursuite du dialogue entre les distributeurs et les stations-services", ont insisté les deux préfets qui précisaient vouloir "organiser, dès ledébut de la semaine prochaine, une table ronde" afin d'"accompagner le déploiement des mesures de soutien que vient d'annoncer le gouvernement".
Ces mesures consistent en "une aide exceptionnelle pour soutenir les Très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) du transport routier les plus en difficulté, à un niveau de 20 centimes par litre" et "une aide de 20 centimes par litre de gazole marin (...)pour permettre aux navires de continuer de sortir en mer", soulignaient-ils.
Figurent également "une baisse équivalente à 4 centimes par litre" sur le gazole non routier agricole pour le mois d'avril et une "suspension immédiate de la taxe carbone aux frontières sur les engrais", précisent des préfets.
S'ajoutent "le report et le lissage des cotisations sociales ainsi que des prêts bancaires facilités" pour "tous les acteurs de ces trois secteurs directement touchés".
entre nos tarifs et ceux de Total qui pratique un prix bloqué en soutien dans toute la France", avait-il indiqué jeudi à l'AFP pour expliquer l'action du collectif.
Dans un communiqué publié vendredi soir, peu avant cette annonce de déblocage du collectif, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud avaient indiqué que "55% des nstations-services connaissent ou sont susceptibles de connaître dans le week-end des difficultés d'approvisionnement", en appelant à la "levée des blocages des dépôts de
carburant qui portent préjudice aux ménages et aux entreprises corses sans apporter de solution aux professionnels concernés".
"Cette levée des blocages est nécessaire à la poursuite du dialogue entre les distributeurs et les stations-services", ont insisté les deux préfets qui précisaient vouloir "organiser, dès ledébut de la semaine prochaine, une table ronde" afin d'"accompagner le déploiement des mesures de soutien que vient d'annoncer le gouvernement".
Ces mesures consistent en "une aide exceptionnelle pour soutenir les Très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) du transport routier les plus en difficulté, à un niveau de 20 centimes par litre" et "une aide de 20 centimes par litre de gazole marin (...)pour permettre aux navires de continuer de sortir en mer", soulignaient-ils.
Figurent également "une baisse équivalente à 4 centimes par litre" sur le gazole non routier agricole pour le mois d'avril et une "suspension immédiate de la taxe carbone aux frontières sur les engrais", précisent des préfets.
S'ajoutent "le report et le lissage des cotisations sociales ainsi que des prêts bancaires facilités" pour "tous les acteurs de ces trois secteurs directement touchés".
-
Carburant : tensions persistantes en Corse, l’État annonce des aides et appelle à la responsabilité
-
A màghjina - Neve in furesta d'Aïtone
-
U tempu in Corsica
-
Intempéries : l’état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes de Haute-Corse
-
Ligue 2 : le SC Bastia contraint de jouer à Rodez face à Amiens, le club dénonce une sanction sévère