Carburant : tensions persistantes en Corse, l’État annonce des aides et appelle à la responsabilité

Les discussions se poursuivent entre l’État et les acteurs du secteur pour tenter de stabiliser l’approvisionnement en carburant en Corse. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la préfecture de Corse indique que les échanges engagés « depuis le début de la semaine » avec les distributeurs et les compagnies pétrolières « se poursuivent afin de trouver des solutions permettant d’assurer l’approvisionnement des stations-service ».Sur le terrain, la situation reste tendue. « La situation des détaillants dans les réseaux se traduit par des différences de prix », souligne le communiqué, évoquant aussi « des difficultés d’approvisionnement » qui, combinées à « des délais et des difficultés logistiques », ont conduit à des tensions dans certaines stations. À ce stade, « 55 % des stations connaissent ou sont susceptibles de connaître dans le week-end des difficultés d’approvisionnement ».Dès lors, les préfets de Corse-du-Sud et de Haute Corse "appellent à la levée des blocages des dépôts de carburant,q uI portent prejudice aux menages et aux entreprises corses sans apporter de solution aux professionnels concernés. Cette levée des blocages est nécessaire à la poursuite du dialogue entre les distributeurs et les stations-services."" "A cette fin, les préfets organiseront, dès le début de la semaine prochaine, une table ronde; ils appelleront l'ensemble des acteurs concernés, en particulier les représentants de la filière de la distribution de carburants en Corse, à y participer." précise encore le communiqué.Ces perturbations pourraient rapidement avoir des effets au-delà du secteur énergétique. « Cette situation est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur l’ensemble des activités économiques de l’île », alerte la préfecture, citant notamment les transports et les entreprises dépendantes du carburant.Face à ces tensions, les autorités appellent à la prudence. « Il est demandé à chacun d’éviter toute surconsommation », insiste le communiqué, qui évoque aussi la nécessité de « comportements responsables ».En parallèle, des mesures de soutien ont été décidées au niveau national. Parmi elles, « une aide exceptionnelle pour soutenir les TPE et PME du transport routier », ainsi qu’« une aide de 20 centimes par litre de gazole marin », destinée à compenser les surcoûts pour les professionnels du maritime. Le texte précise également qu’« une suspension immédiate de la taxe carbone sur les carburants sur les engins agricoles » est mise en place, afin de soutenir le secteur agricole.Les pouvoirs publics assurent, par ailleurs, rester mobilisés. « Dans les jours à venir, les pouvoirs publics donneront la priorité à l’accès à la distribution des carburants », indique la préfecture, précisant que la situation fera l’objet d’un suivi étroit « dans les prochains jours ».



