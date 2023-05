Corse : l’élevage porcin traditionnel menacé par l'introduction d'une mesure "discriminatoire"

En janvier dernier, les Chambres d’agriculture de Corse s’étaient inquiétées du devenir des élevages caprins, à cause de nouvelles normes sanctionnant les surfaces peu productives (comme le maquis). Cette fois, c’est la filière porcine qui semble menacée par des règles annoncées début mai, et dictées par la politique agricole commune. « Ce qui se profile, c’est la disparition de l’élevage porcin traditionnel corse. On veut favoriser l’importation de porcs élevés ailleurs, c’est incompréhensible et c’est une honte ! », s’indigne Joseph Colombani, président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Corse.



Concrètement, les subventions européennes allouées aux éleveurs sont conditionnées par un « taux de chargement », c’est à dire le ratio d’animaux par hectare d’exploitation. En clair, en dessous d’un certain seuil, impossible d’accéder aux aides financières. Or, les nouvelles règles indiquent que ce taux de chargement sera maintenant calculé sur la base des animaux abattus et non plus sur « la réalité du cheptel », explique Joseph Colombani.



Seuls les porcs charcutiers abattus entre le 1er Octobre N-1 et le 31 mars de l’année N seront comptabilisés pour ce nouveau calcul. Ce qui exclut donc, de fait, « les truies mères, les porcelets qui sont vendus vivants ou abattus en dehors de cette période, et les porcs des jeunes agriculteurs en phase de démarrage, qui n’abattent par les premières années ». De nombreux éleveurs risquent ainsi de ne plus pouvoir prétendre aux aides surfaciques, pour cause de rendement trop faible.