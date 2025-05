Corse-du-Sud : EDF intègre le réseau France Services pour simplifier les démarches des usagers

C’est une première en Corse. Les usagers d’EDF pourront désormais effectuer leurs démarches de base dans l’un des 17 espaces France Services répartis sur le territoire. Une convention a été signée en ce sens mardi 27 mai entre Jérôme Filippini, préfet de Corse, et Patrice Rossi, directeur régional adjoint d’EDF SEI Corse, lors d’une réunion du Réseau départemental France Services.



Jusqu’ici réservé à une dizaine d’opérateurs publics (CAF, Pôle emploi, CNAV, etc.), le dispositif s’ouvre à un acteur de l’énergie. L’enjeu : rendre plus accessible un ensemble de services du quotidien, notamment dans les communes rurales. « Le mode de vie des clients évolue et EDF SEI Corse s’y adapte pour leur simplifier la vie », indique le fournisseur d’électricité. « Ce lien humain avec le service public est essentiel. Il vient compléter le développement des services en ligne et du numérique et renforce aussi la présence territoriale. »



Des démarches de base accompagnées

Les conseillers France Services pourront désormais aider les usagers à suivre leur consommation, consulter ou payer une facture, relever leur compteur, utiliser l’application mobile EDF DOM&Corse, ou encore faire valoir leur chèque énergie. Des démarches « simples », précise le communiqué, mais qui nécessitent parfois un accompagnement, notamment pour les personnes peu à l’aise avec le numérique.



Cette présence humaine vient compléter les canaux habituels (téléphone, agences, services en ligne), tout en élargissant la couverture territoriale d’EDF.



Une attention portée à la précarité énergétique

Le partenariat prévoit aussi un accompagnement pour les personnes en situation de précarité énergétique, qui pourront être orientées vers un correspondant Solidarité d’EDF via les conseillers France Services.



Une autre mesure, expérimentale celle-ci, est également mentionnée dans la convention : la possibilité de faire intervenir ponctuellement un agent EDF pour animer des ateliers d’information dans certaines structures du réseau.



Au-delà des démarches pratiques, l’accord signé vise aussi à soutenir les efforts d’information sur la consommation d’énergie. EDF entend ainsi s’appuyer sur France Services pour relayer ses outils de sensibilisation à la sobriété énergétique, comme les plateformes eCorsicaWatt ou e.quilibre. « Dans les territoires insulaires plus qu’ailleurs, les économies d’énergie sont essentielles et représentent un levier majeur de la transition énergétique », précise encore EDF.