Corse du Sud : Des ateliers pour booster la communication digitale des entreprises

Maria Bettina Colonna le Dimanche 17 Novembre 2019 à 11:26

Le succès obtenu lors des actions de sensibilisations centrées sur les thématiques numériques de ces dernières années, a décidé la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du- Sud a organiser encore plus de rendez-vous du numérique destinés aux chefs d’entreprise.

C’est pour cela que en partenariat avec l'ADEC, la CCI 2A a décidé de proposer un dispositif complet d'accompagnement collectif & individuel.





Le programme Lundi 18 novembre de 9h30 à 12h30 au Palais des Congrès d’Ajaccio

Mardi 19 novembre de 9h30 à 12h30 au Centre d’art polyphonique de Sartène

Lundi 25 novembre de 9h30 à 12h30 à la Gare Maritime de Porto-Vecchio



Durant ces rendez-vous collectifs, une information claire et ciblée au travers de cas pratiques et de mises en situation sera présentée aux participants afin de répondre à leurs attentes.

Les thématiques proposées dans le cadre de ces ateliers tenteront de répondre aux problématiques numériques auxquelles doivent faire face les professionnels insulaires avec pour objectif de booster leur activité grâce aux outils du numérique, de connaître les points clés du cahier des charges pour la réalisation d’un site internet et d’accroître sa performance sur le web.

Les diagnostics individuels permettront de réaliser un état des lieux du niveau d’intégration des outils du numérique au sein de l’entreprise. Ils aboutiront ensuite par des préconisations. Il s’agit d’un accompagnement sur-mesure permettant de répondre aux besoins précis du professionnel afin de développer sa stratégie web et approfondir sa réflexion d’intégration des outils TIC.

Pour accéder à ces diagnostics gratuits, les chefs d’entreprises pourront contacter directement à l’Espace Entreprendre de la CCI 2A, Julie Fernandez, qui évaluera les besoins de chacun.

Cette année, la CCI 2A a mis en place un site internet dédié sur lequel les intéressés peuvent remplir un formulaire de préinscription pour bénéficier d’un diagnostic gratuit :

https://www.dispositifnumerique-cci2a.com/

