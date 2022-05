Corse : Quatre nouveaux diacres ordonnés à Ajaccio

Plusieurs centaines de fidèles venus des quatre coins de l'île s'étaient rassemblés à la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption ce jeudi pour l'ordination diaconale de Jean Ponteri de Ghisonaccia, Jean-Pierre Olari d'Afa, Thibault Carlode Castifao et Alain Rousseau de Sari d'Orcino.



L'aboutissement d'un long cheminement pour ces quatre hommes, certains mariés et pères de famille, qui, comme les curés, sont des serviteurs du Seigneur dont la mission première est d'aider les fidèles "à cheminer vers Jésus, et leur permettre de grandir dans la vie avec Lui", comme l'a rappelé l'évêque de Corse, Mgr Bustillo qui a présidé la cérémonie en présence d'une trentaine de prêtres et diacres de l'île.



