Corse : Kick boxing et Pancrace se dotent de 14 nouveaux arbitres

Fred Boigeol, Conseiller Technique de la Ligue Corse, a mis en place un stage de formation de juge arbitre régional le Week-end dernier. Deux formateurs nationaux d’arbitrage de la Fédération FFKMDA ont procédé à la formation de 8 juges arbitres régionaux pour la discipline Kick boxing et 6 juges arbitres pour la discipline Pancrace.





Amary Ndiaye, Conseiller Technique de la Ligue Pays de Loire, formateur et Arbitre International a officié pour le Kick Boxing dans les locaux du Team Toni Sport à Biguglia. A Furiani au KTP MMA Scola, Monsieur Ludovic Dandine, responsable de la formation nationale de Pancrace FFKMDA et arbitre international de Pancrace MMA s’est appliqué à former pour le Pancrace.





Un week-end bien chargé techniquement pour les stagiaires qui ont tous été reçus à l’examen théorique et pratique, ce qui donne un nouvel élan à la Commission d’arbitrage de la Ligue Corse qui complète son équipe d’arbitres qui officieront très prochainement notamment pour l’International Open Fight prévu à Ghisonaccia le 4-5 et 6 octobre 2019.









Ont été promus juge arbitre régional sur cette promotion :



Pour le Pancrace

- Hugo Boigeol (KTP)

- Jay Rmida (KTP)

- Philippe Perfettini (Bushido Ajaccio)

- Pierre Tuy (Bushido Ajaccio )

- Alexandre Boigeol ( KTP) recyclage

- Herve Descombe ( KTP ) recyclage



Pour le Kick Boxing

- Jean Andre Poli ( Team Toni Sport )

- Alexandre Vasta ( KBC Lucciana



-Thomas Sammarcelli (KCMC Corte)



- Laurent Gigante (KCMC Corte)



- Nicolas Zuccali (KBC Lucciana)



- Jug Dubravko (Team Toni Sport)



- Tony Poli (Team Toni Sport)



- Francois Hamblot (Ajaccio Muay thai)