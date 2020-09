Corse. 200 élèves sensibilisés à la cause environnementale

En 2019, 200 élèves corses, répartis dans 9 classes, ont été sensibilisés au recyclage des ampoules usagées et ont accompli 15 défis. Pour cette année scolaire, ecosystem, l'éco-organisme à but non lucratif en charge de la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques en France, met à disposition des professeurs et animateurs du périscolaire, un nouveau kit pédagogique gratuit appelé le « Défi ecosystem ».Totalement repensé et désormais élargi à l’ensemble des appareils électriques, ce nouvel outil pédagogique va permettre aux élèves d’apprendre de nouveaux gestes indispensables pour protéger notre environnement.Ce projet pédagogique est destiné aux classes du CP à la 6ème et vise à les sensibiliser à l'impact environnemental des équipements électriques, très présents dans leur quotidien : téléphones mobiles, consoles de jeux, ampoules…Composé de 9 nouvelles activités, le nouveau « Défi ecosystem » permet d’aller au-delà de la simple sensibilisation, il est également un support idéal pour responsabiliser les jeunes citoyens et leur permettre de passer à l’action en menant leurs propres expériences... pour apprendre à Réparer, Réemployer et Recycler les équipements électriques et électroniques.Dans la pratique, le nouveau kit décline 9 nouvelles activités pour comprendre les enjeux du recyclage, découvrir la règle des 3R (Réparer, Réemployer ou Recycler) ou encore organiser une collecte solidaire au sein de son école. A travers l'enquête de deux reporters en herbe, « Jade et Noah », ce guide constitue un support idéal, ludique et complet pour responsabiliser les futurs citoyens, en menant leurs propres expériences !Les enseignants et animateurs du périscolaire municipal peuvent tout savoir et s’inscrire sur le site dédié : https://www.ledefi.eco/