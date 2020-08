Corse : les jeux en ligne progressent en raison du coronavirus

En général, la crise du coronavirus a eu un impact sévère sur les casinos et autres jeux d’argent en ligne. Si l’on pouvait s’attendre à ce que ce soit l’inverse, puisque les gens étaient immobilisés et donc tentés de jouer, le besoin de faire des économies pour mieux faire face aux implications de la crise a pris le dessus. Alors que les géants du secteur s’attendaient à de très bons résultats en début d’année 2020, ils ont enregistré des pertes considérables depuis l’annonce du confinement et même après le déconfinement. Bien que les bons réflexes pour jouer en ligne soient largement vulgarisés et adoptés par les joueurs, il n’en demeure pas moins que l’activité semble véritablement grippée en raison de la crise. Le Groupe Partouche informe par exemple avoir subi une baisse de 17,3 % de son chiffre d’affaires. Cependant, il espère, comme la plupart des acteurs du secteur, redorer ses comptes le reste de l’année en raison de la reprise plutôt encourageante des activités.Selon l’Arjel (Autorité de régulation des jeux en ligne), à l’inverse des jeux d’argent en ligne en général, le poker connaît une véritable progression depuis l’avènement du confinement. Les sites de poker en ligne ont doublé leur chiffre d’affaires. Les tournois de poker ayant lieu sur Winamax, la plateforme de paris sportifs et de poker en ligne, se sont multipliés pendant le confinement d’après Le Monde. Une tendance qui se confirme même après le déconfinement.Le président de l’Arjel explique que cette situation est due à une régression de près de 90 % des paris sportifs. Les joueurs obligés de rester chez eux ont privilégié les jeux qu’ils peuvent pratiquer depuis leur canapé, sans trop dépenser. D’où l’attrait grandissant pour le poker. L’Arjel a enregistré une hausse de 28 % des dépenses effectuées dans le cadre de ce jeu sur l’ensemble du territoire français. Et c’est sans compter la participation de la Corse qui, à elle seule, a enregistré une augmentation de 30 % de dépenses dans le poker.La Corse a toujours été particulièrement dynamique en ce qui concerne les jeux. On y retrouve toujours le pourcentage le plus élevé de joueurs, comparé à la population active. Et cela n’est pas près de changer, peu importe le jeu considéré. Cette fois-ci encore, elle se trouve en tête des régions ayant participé à la progression du poker en ligne en raison du confinement.D’après le président de l’Arjel, les joueurs s’adaptent aux situations, en recherchant des compétitions qui leur permettent de continuer à parier, quoique modéréments. C’est ce qui avait donné la cote au poker durant le confinement. Ainsi, quelle que soit la situation, les joueurs en général et ceux de la Corse en particulier trouveront le moyen de miser de l’argent sur des jeux en ligne. Cela dit, il ne s’agit pas là d’une attitude forcément bonne à tout point de vue. L’Arjel en appelle donc à la vigilance des joueurs.