Coronavirus : «U Cristu Negru » di Bastia, du réconfort dans la pandémie !

Depuis le XVième siècle, tous les 3 mai, les Bastiais honorent le Christ Noir des Miracles.

Le crucifix a été trouvé en mer en 1428 par deux pêcheurs d'anchois Camugli et Giuliani et se trouve aujourd’hui dans l’oratoire de la Sainte-Croix dans la citadelle de Bastia, situé à proximité de l’église Sainte Marie.





Chaque année une procession réunissant pêcheurs, confréries et fidèles se rend jusqu'au vieux port de Bastia où se déroule la traditionnelle bénédiction de la mer.





«Le Christ Noir apporte le réconfort. Un réconfort d’autant plus important en cette période difficile. Pandémie oblige, c’est par le biais des réseaux sociaux, dans le souffle de la tradition bastiaise, qu’aujourd’hui nous sommes nombreux dans une communion solennelle » soulignait le chanoine Pinelli, curé de Sainte-Marie.