Coronavirus : Les mesures prises par la mairie de Bonifacio

Soutien aux populations isolées et fragiles

06 81 02 11 53 Héléna Lequellec

06 49 43 72 83 Michel Nicolai

06 33 10 42 04 Odile Moracchini

Travaux

Travaux de Réhabilitation de la Haute-Ville

La salubrité

Le Stationnement / Parkings

Copie de votre carte grise

Copie de votre ancienne carte de parking

Justificatif de domicile

25 Euros pour les résidents

60 euros pour les saisonniers.

La sécurité

Un service d’astreinte destiné à venir en aide aux personnes isolées ou fragiles.Il s'agit de récupérer et de leur amener les courses, les médicaments,...afin de leur éviter de sortir, limiter les déplacements et les contacts.Si vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de nos services, et pour lesquelles la période à venir pourrait être particulièrement délicate, veuillez nous en informer et nous donner leurs coordonnées.Service d’astreinte :L’ensemble des travaux de la ville est à l’arrêt.Les services restent joignables pour les urgences de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.Urgences administratives : marina.marcon@mairiedebonifacio.com ou au 04.95.73.58.03Urgences techniques : ctm@mairiedebonifacio.com ou au 04.95.50.41.09Les entreprises s’organisent afin de mettre en sécurité le chantier qui sera à l’arrêt à partir du mercredi 17 mars 2020.Les véhicules ne sont pas autorisés à pénétrer sur la zone du chantier et le stationnement demeure interdit.Les travaux reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.La collecte et le traitement des déchets s’effectueront le jeudi 19 mars et vendredi 20 mars. À partir du 23 mars et jusqu’à nouvel ordre, les collectes pour les ordures ménagères, cartons et le tri sélectif s’effectueront uniquement le lundi, mercredi, et vendredi.Les points propres seront désinfectés après le passage du camion.La pose des barrières des parkings (prévue normalement le 1er avril) est reportée à une date ultérieure afin de garder les parkings ouverts.Concernant les cartes, nous continuons de traiter l’ensemble de vos demandes par mail à l’adresse suivante : parkings@mairiedebonifacio.com Pour la constitution de votre dossier pour une demande de carte ou pour un renouvellement merci de nous envoyer par mail :Le règlement est a effectuer par chèque à l’ordre du Trésor Public dés la reprise de nos activités soit par voie postale :Mairie de BonifacioRégie des parkingsPlace de l’Europe 20169 BonifacioOu à déposer dans la boîte aux lettres de la régie des Parkings :Avenue Paul Nicolai. (Locaux entre le Dr Bartoli et la Police Municipale).La commune transmettra votre macaron par voie postale dés que le dossier sera complet.Rappel des tarifs :Le service s’organise pour passer deux fois par semaine à la régie pour enregistrer les dossiers.La Police Municipale sera sur le terrain tous les jours 7/7 entre 8h00 et 17h00 afin d’assurer la bonne application des mesures gouvernementales et municipales.L’accueil sera joignable en journée au 04.95.51.27.18 et à partir de 17h00 veuillez composer le 06.08.01.71.29.Le PortUn agent technique, assurera une permanence au port de 8h30 à 10h30 puis de 15h30 à 16h30. Le but étant d’effectuer les tâches courantes permettant d’assurer à minima une continuité de service public (relevé, vérification des infrastructures etc.). De plus, il devra aussi être vigilant à l’arrivée de navires avec pavillon d’un pays hors espace Schengen.Un numéro d’astreinte est disponible pour les usagers du port : 06.13.45.70.34Suite aux récentes mesures décidées par la Poste pour assurer le plan de continuité d’activité nous vous informons que la poste de Bonifacio sera fermée et qu’il faudra se déplacer sur Porto-Vecchio.De ce fait, la direction de la Poste de Corse ne nous donne aucune certitude sur le relevé du courrier ainsi que la distribution sur notre commune.-------------------------------------------------------------------------------------------------Les agents de la commune restent mobilisés. Il est primordial de respecter les règles de sécurité énoncées par le président de la République ainsi que les gestes barrière afin de sortir rapidement de cette crise.Le service Communication de la mairie reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires par :Mail : tony.piro@mairiedebonifacio.com Tel : 06.27.22.49.86La Mairie vous invite à consulter régulièrement sa page Facebook « Mairie de Bonifacio » et son site internet www.bonifacio-mairie.fr #RestezchezvousPrenez soin de vous !