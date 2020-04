Coronavirus : 500 000 masques sont arrivés à Ajaccio

Ce lundi, le Boeing qui s’est posé sur le tarmac du Napoléon Bonaparte était particulièrement attendu par Laurent Marcangeli, maire et Président de la CAPA, qui s’est rendu sur place pour réceptionner la commande de 45 000 masques qu’il avait passé à Jean-Marc Ettori pour les livrer à des professionnels de santé (professions médicales exposées, infirmiers et médecins libéraux, ambulanciers, personnels des services de soins et des EHAPD de la ville, de l’hôpital psychiatrique et d’éventuels agents de la ville exposés).





Mardi 14 avril, une première distribution de 19 000 masques



• Hôpital de la Miséricorde : 5 000

• Ehpad Olivier bleu : 3000

• Ehpad Sainte Cécile : 2000

• Établissement de soins du Finosello : 2000

• Résidence médicalisée Le Ciste : 2000

• Établissement de soins des Molini : 500

• Hôpital de Castelluccio : 2000

• Centre de convalescence Île de beauté : 500

• Médecins libéraux : 2000

• Infirmiers libéraux : 4000

• Ambulanciers : 1000





L'objectif est de fournir un masque à chaque habitant

Avant cette première livraison, la Ville disposait de 20 000 masques FFP2 en stock. Ceux-ci ont été donnés aux hôpitaux, à l’ordre des infirmiers, à l’ordre des médecins et aux établissements de soins (Molini, Finosello, Ile de Beauté).



Une deuxième commande de 30 000 masques chirurgicaux a été réalisée pour anticiper le besoin des agents de la ville en vue du « déconfinement ».



Une troisième commande de 80 000 masques dits « alternatifs anti-projections » (MAAP) de niveau 1, lavables (testés et homologués) a également été passée pour les habitants d'Ajaccio et du Pays Ajaccien en vue du déconfinement.

Ils devraient arriver d’ici quinze jours.