Coronavirus : 22 300 cas confirmés en France. 218 en Corse

MV le Mardi 24 Mars 2020 à 22:49

Le bilan du coronavirus s'alourdit en France avec désormais 1.100 décès et 22.300 cas confirmés. Ce mardi 24 mars, le directeur de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé la mort de 240 personnes supplémentaires en 24 heures.

Parmi ces 1 100 victimes on déplore 12 décès sur l'ile : 11 en Corse-du-Sud et un premier décès répertorié ce jours en Haute Corse. Il s’agit d’un homme de 72 ans hospitalisé depuis quelques jours au centre hospitalier de Bastia , et présentant des comorbidités.



Depuis le début de l’épidémie, et au 24 mars à 17 heures, 218 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Corse : 43 cas en Haute-Corse et 175 cas en Corse-du Sud, a détaillé l'ARS dans son bulletin quotidien.



2 516 personnes en réanimation en France dont 8 en Corse du Sud; Aucune en Haute-Corse

Le directeur de la Santé a ajouté que 10.176 personnes sont hospitalisées sur le territoire national, dont 2516 en réanimation dans un état grave (434 de plus en un jour). 38 personnes sont hospitalisées en Corse-du Sud, 8 en réanimation et 7 personnes en Haute-Corse mais aucune dans un état grave.



Au niveau national, un tiers de ces patients est âgé de moins de 60 ans, et 58% d'entre eux ont entre 60 et 80 ans. Et 3281 personnes, considérées guéries, sont sorties de l'hôpital. Parmi les personnes mortes du virus depuis le début de l'épidémie, 85% d'entre elles sont âgées de plus de 70 ans. Le professeur Salomon a aussi précisé que les décès enregistrés à ce jour à l'hôpital dans le cadre de l'épidémie de coronavirus "ne représentent qu'une faible part de la mortalité" en France. "Les deux principaux lieux de décès sont l'hôpital et les Ehpad", a-t-il précisé en annonçant la mise en place d'un "suivi quotidien de la mortalité" dans les établissements pour personnes âgées "dans les tout prochains jours".

