Core in Fronte se mobilise pour la réfection de la RT757 entre Bagni di Vuttera et Livesi

Le rassemblement auquel étaient également présents le maire de Livesi, Jean-Luc Millo, et la conseillère territoriale de Core In Fronte Branca Maria Claudia, a porté ses fruits puisqu'il "a permis la mise en place d'une réunion avec les services concernés et les engagements ont été réaffirmés sous suivi des élu(e)s présent(e)s. - lit-on dans un communiqué. Core In Fronte affirme qu'il restera "vigilant quant à l'application des engagements, au delà des intentions affichées".

Pour le parti nationaliste "il n'est pas question de sacrifier un seul village et hameau à la logique d abandon et de désertification".