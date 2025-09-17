CorseNetInfos
Contrôle des bus scolaires à Baleone : un chauffeur en infraction 17/09/2025

La rédaction le Mercredi 17 Septembre 2025 à 07:51

Les gendarmes de la brigade motorisée (BMo) d’Ajaccio ont mené, ce mardi, une opération de contrôle des bus scolaires devant le collège de Baleone.
Au cours de la vérification, ils ont relevé une infraction : un conducteur de car scolaire circulait avec un permis de conduire non prorogé dans la catégorie transport en commun.
Face à cette situation, le véhicule a été immédiatement immobilisé et l’employeur du chauffeur informé.
Ces contrôles réguliers visent à garantir la sécurité des élèves et à s’assurer du respect des réglementations en matière de transport scolaire.







