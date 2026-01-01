CorseNetInfos
Conditions météo : perturbations sur les lignes de transport scolaire et interurbain le lundi 26 janvier 2026


La rédaction le Dimanche 25 Janvier 2026 à 22:04

"En raison des conditions météo, la Collectivité de Corse, compétente en matière d'organisation des transports sur le territoire insulaire (hors CAB et CAPA), modifie ses services de transports scolaires et interurbains ce lundi 26 janvier" indique ce dimanche la CDC. Ces perturbations affectent surtout la Corse-du-Sud.



Ainsi, le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité  ce 26 janvier
Transports scolaires

La Corse est en vigilance orages, neige-verglas depuis dimanche, une situation marquée par des difficultés de circulations sur plusieurs axes routiers de montagne.




