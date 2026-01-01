Conditions météo : perturbations sur les lignes de transport scolaire et interurbain le lundi 26 janvier 2026

Ainsi, le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité ce 26 janvier
Transports scolaires
La Corse est en vigilance orages, neige-verglas depuis dimanche, une situation marquée par des difficultés de circulations sur plusieurs axes routiers de montagne.
La Corse est en vigilance orages, neige-verglas depuis dimanche, une situation marquée par des difficultés de circulations sur plusieurs axes routiers de montagne.
-
Football Grand Sud -Le derby pour Les Moustiques, la SVARR chute à Corte
-
Rugby régional - Bastia XV sauve l'honneur insulaire
-
Deux randonneurs secourus dans les aiguilles de Bavella sur la variante alpine du GR20
-
À table - U castagnacciu (gâteau à la châtaigne)
-
Le ministère de la Justice contraint de muter une surveillante pénitentiaire à Casabianda