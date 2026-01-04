Communauté de communes Sud-Corse : on prend presque les mêmes et on avance ?

Au fond, le nouveau bureau exécutif de la communauté de communes du Sud-Corse, autour de son président réélu Jean-Christophe Angelini
Dans le Suttanacciu, le paysage politique reste familier. Seul Pianottoli-Caldarello a changé de maire durant le dernier scrutin municipal, Paul Quilichini succédant à Charles-Henri Bianconi. De fait, même si ce nouveau conseil communautaire se retrouve renouvelé au tiers, les rapports de force ne changent quasiment pas. Concurrencé en 2020 par le macroniste Jean-Charles Orsucci et le maire de Lecci classé à droite Don Georges Gianni, Jean-Christophe Angelini était cette fois-ci le seul candidat à la présidence, signe qu’il a su fédérer durant son premier mandat. Jean-Charles Orsucci l’a d’ailleurs reconnu, saluant « la façon dont Jean-Christophe Angelini a géré la communauté de communes durant six ans, dans une volonté d’écoute, et sans jamais de passage en force ».
Vannina Chiarelli-Luzi portera la voix de la Collectivité de Corse
Le maire nationaliste de Porto-Vecchio a ainsi été réélu président, recueillant 27 suffrages (1 nul et 3 blancs). « Ce que nous avons fait jusqu’à maintenant, nous l’avons fait ensemble, et je sais que nous allons continuer à le faire avec la même énergie », a remercié Jean-Christophe Angelini. Il a eu un mot pour Don Georges Gianni, qui quittera la présidence du Syvadec dans les prochains mois, mais continuera à oeuvrer pour la bonne gestion des déchets à l’échelle de l’intercommunalité. Il s’est dit aussi convaincu que Jean-Charles Orsucci, en sa qualité de président de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), « accompagne résolument notre territoire sur l’économie bleue ».
Jusqu’alors dépourvue d’élus dans le Suttanacciu, la majorité territoriale fait son entrée à la CCSC grâce à Vannina Chiarelli-Luzi, conseillère exécutive à l’Assemblée de Corse. Jean-Christophe Angelini, dont personne n’ignore qu’il entretient « des rapports compliqués avec la Collectivité de Corse », fait le vœu de pouvoir travailler en bonne intelligence avec la représentante simeoniste de l’Extrême-Sud : « Cette opposition, nous n’en avons pas fait une religion… Et sur des dossiers comme celui de l’eau ou de l’aéroport, qui nous occupent collectivement, nous souhaitons pouvoir avancer sereinement, sans que la politique au sens que nous la connaissons soit convoquée. »
Vannina Chiarelli-Luzi portera la voix de la Collectivité de Corse
Le maire nationaliste de Porto-Vecchio a ainsi été réélu président, recueillant 27 suffrages (1 nul et 3 blancs). « Ce que nous avons fait jusqu’à maintenant, nous l’avons fait ensemble, et je sais que nous allons continuer à le faire avec la même énergie », a remercié Jean-Christophe Angelini. Il a eu un mot pour Don Georges Gianni, qui quittera la présidence du Syvadec dans les prochains mois, mais continuera à oeuvrer pour la bonne gestion des déchets à l’échelle de l’intercommunalité. Il s’est dit aussi convaincu que Jean-Charles Orsucci, en sa qualité de président de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), « accompagne résolument notre territoire sur l’économie bleue ».
Jusqu’alors dépourvue d’élus dans le Suttanacciu, la majorité territoriale fait son entrée à la CCSC grâce à Vannina Chiarelli-Luzi, conseillère exécutive à l’Assemblée de Corse. Jean-Christophe Angelini, dont personne n’ignore qu’il entretient « des rapports compliqués avec la Collectivité de Corse », fait le vœu de pouvoir travailler en bonne intelligence avec la représentante simeoniste de l’Extrême-Sud : « Cette opposition, nous n’en avons pas fait une religion… Et sur des dossiers comme celui de l’eau ou de l’aéroport, qui nous occupent collectivement, nous souhaitons pouvoir avancer sereinement, sans que la politique au sens que nous la connaissons soit convoquée. »
Bonifacio regrette d'avoir perdu un conseiller communautaire
Jean-Christophe Angelini pourra s’appuyer sur six vice-présidents, à savoir les maires de chacune des communes de ce territoire. En préambule du vote, le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci a tenu à formuler deux mécontentements. Il a fustigé, sans les citer, certains membres du conseil communautaire d’avoir « brocardé durant la campagne des municipales le camion piscine qu’on avait pourtant choisi ici tous ensemble ». Il fait référence à cette piscine mobile qui circule de commune en commune dans un camion et qui permet aux enfants d’apprendre à nager, le territoire étant dépourvu de vraie piscine publique. Il a ensuite regretté que Bonifacio perde un siège de conseiller communautaire par rapport à la précédente mandature (5 contre 6), alors que la population bonifacienne a augmenté durant ces six années… mais moins que Sotta, qui récupère ce siège. « Je m’en veux de ne pas avoir été assez vigilant, a confié Jean-Charles Orsucci. Quand je me suis rendu compte de la situation, j’ai saisi le préfet, et il m’a dit que nous aurions pu nous mettre autour d’une table pour trouver les voix et moyens de ne pas voir la commune de Bonifacio amputée d’un de ses représentants. » La directrice générale des services de la CCSC, Laurence Giraschi, confirme en aparté qu’il eut été possible de trouver une solution en interne. Elle dit avoir informé les services de la ville de Bonifacio de la nouvelle répartition du conseil communautaire, eu égard aux nouveaux vecteurs démographiques pris en compte par l’État, « mais je n’ai pas eu de retour ».
Cette parenthèse refermée, Jean-Christophe Angelini a pu tracer la feuille de route du mandat communautaire à venir, au cours duquel « nous allons mettre en œuvre notre schéma directeur de la mobilité douce.corsica/Amenagement-de-pistes-cyclables-dans-l-Extreme-Sud-les-propositions-des-elus_a80333.html , pérenniser la taxe Gemapi, élaborer notre SCoT (le schéma de cohérence territoriale) » mais aussi, sur le plan de l’attractivité économique « mieux détecter les entreprises en difficulté pour pouvoir les accompagner ». Enfin, le président sait qu’il est attendu sur le projet de centre aquatique , l’Arlésienne qui n’a toujours pas de date de réalisation. Jean-Christophe Angelini n’en a pas dit plus sur les échéances à venir. Il a simplement rappelé la volonté partagée de le construire à Porto-Vecchio, « ce qui ne veut pas dire que ce sera l’équipement de Porto-Vecchio. Ce sera l’équipement de tout notre territoire. »
Le nouveau bureau exécutif de la communauté de communes du Sud-Corse :
- Président : Jean-Christophe Angelini (maire de Porto-Vecchio) ;
- 1er vice-président : Jean-Charles Orsucci (maire de Bonifacio) ;
- 2e vice-président : Don Georges Gianni (maire de Lecci) ;
- 3e vice-président : Jean-Marc Serra (maire de Sotta) ;
- 4e vice-président : Jean Giuseppi (maire de Figari) ;
- 5e vice-président : Paul Quilichini (maire de Pianottoli-Caldarello) ;
- 6e vice-président : Marc-Eugène Luciani (maire de Monacia-d'Aullène).
Jean-Christophe Angelini pourra s’appuyer sur six vice-présidents, à savoir les maires de chacune des communes de ce territoire. En préambule du vote, le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci a tenu à formuler deux mécontentements. Il a fustigé, sans les citer, certains membres du conseil communautaire d’avoir « brocardé durant la campagne des municipales le camion piscine qu’on avait pourtant choisi ici tous ensemble ». Il fait référence à cette piscine mobile qui circule de commune en commune dans un camion et qui permet aux enfants d’apprendre à nager, le territoire étant dépourvu de vraie piscine publique. Il a ensuite regretté que Bonifacio perde un siège de conseiller communautaire par rapport à la précédente mandature (5 contre 6), alors que la population bonifacienne a augmenté durant ces six années… mais moins que Sotta, qui récupère ce siège. « Je m’en veux de ne pas avoir été assez vigilant, a confié Jean-Charles Orsucci. Quand je me suis rendu compte de la situation, j’ai saisi le préfet, et il m’a dit que nous aurions pu nous mettre autour d’une table pour trouver les voix et moyens de ne pas voir la commune de Bonifacio amputée d’un de ses représentants. » La directrice générale des services de la CCSC, Laurence Giraschi, confirme en aparté qu’il eut été possible de trouver une solution en interne. Elle dit avoir informé les services de la ville de Bonifacio de la nouvelle répartition du conseil communautaire, eu égard aux nouveaux vecteurs démographiques pris en compte par l’État, « mais je n’ai pas eu de retour ».
Cette parenthèse refermée, Jean-Christophe Angelini a pu tracer la feuille de route du mandat communautaire à venir, au cours duquel « nous allons mettre en œuvre notre schéma directeur de la mobilité douce.corsica/Amenagement-de-pistes-cyclables-dans-l-Extreme-Sud-les-propositions-des-elus_a80333.html , pérenniser la taxe Gemapi, élaborer notre SCoT (le schéma de cohérence territoriale) » mais aussi, sur le plan de l’attractivité économique « mieux détecter les entreprises en difficulté pour pouvoir les accompagner ». Enfin, le président sait qu’il est attendu sur le projet de centre aquatique , l’Arlésienne qui n’a toujours pas de date de réalisation. Jean-Christophe Angelini n’en a pas dit plus sur les échéances à venir. Il a simplement rappelé la volonté partagée de le construire à Porto-Vecchio, « ce qui ne veut pas dire que ce sera l’équipement de Porto-Vecchio. Ce sera l’équipement de tout notre territoire. »
Le nouveau bureau exécutif de la communauté de communes du Sud-Corse :
- Président : Jean-Christophe Angelini (maire de Porto-Vecchio) ;
- 1er vice-président : Jean-Charles Orsucci (maire de Bonifacio) ;
- 2e vice-président : Don Georges Gianni (maire de Lecci) ;
- 3e vice-président : Jean-Marc Serra (maire de Sotta) ;
- 4e vice-président : Jean Giuseppi (maire de Figari) ;
- 5e vice-président : Paul Quilichini (maire de Pianottoli-Caldarello) ;
- 6e vice-président : Marc-Eugène Luciani (maire de Monacia-d'Aullène).
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