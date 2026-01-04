Communauté de communes Sud-Corse : on prend presque les mêmes et on avance ?

Jean-Christophe Angelini pourra s’appuyer sur six vice-présidents, à savoir les maires de chacune des communes de ce territoire. En préambule du vote, le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci a tenu à formuler deux mécontentements. Il a fustigé, sans les citer, certains membres du conseil communautaire d’avoir «

». Il fait référence à cette piscine mobile qui circule de commune en commune dans un camion et qui permet aux enfants d’apprendre à nager, le territoire étant dépourvu de vraie piscine publique. Il a ensuite regretté que Bonifacio perde un siège de conseiller communautaire par rapport à la précédente mandature (5 contre 6), alors que la population bonifacienne a augmenté durant ces six années… mais moins que Sotta, qui récupère ce siège. «

a confié Jean-Charles Orsucci.

» La directrice générale des services de la CCSC, Laurence Giraschi, confirme en aparté qu’il eut été possible de trouver une solution en interne. Elle dit avoir informé les services de la ville de Bonifacio de la nouvelle répartition du conseil communautaire, eu égard aux nouveaux vecteurs démographiques pris en compte par l’État, «

».

Cette parenthèse refermée, Jean-Christophe Angelini a pu tracer la feuille de route du mandat communautaire à venir, au cours duquel «

(le schéma de cohérence territoriale) » mais aussi, sur le plan de l’attractivité économique «

». Enfin, le président sait qu’il est attendu sur

, l’Arlésienne qui n’a toujours pas de date de réalisation. Jean-Christophe Angelini n’en a pas dit plus sur les échéances à venir. Il a simplement rappelé la volonté partagée de le construire à Porto-Vecchio, «

»



Le nouveau bureau exécutif de la communauté de communes du Sud-Corse :

- Président : Jean-Christophe Angelini (maire de Porto-Vecchio) ;

- 1er vice-président : Jean-Charles Orsucci (maire de Bonifacio) ;