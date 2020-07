Intercommunalité : Jean Christophe Angelini élu à l’unanimité président de la ComCom du Sud Corse

Comme son prédécesseur à la mairie de Portivechju, Jean-Christophe Angelini a brigué et remporté la présidence de la Communauté de communes du Sud Corse. Le nouveau Conseil communautaire a été installé ce vendredi à 17 heures au COSEC de la Cité du Sel. Trois maires se sont portés candidats à la présidence au 1er tour : Jean-Christophe Angelini a recueilli 15 voix, 9 voix pour Georges Gianni, maire de droite de Lecci et 7 voix pour Jean-Charles Orsucci, maire macroniste de Bunifaziu. Après maints conciliabules, deux candidats se sont désistés et Jean-Christophe Angelini est resté seul en lice au 2nd tour. Les trois candidats se sont mis d’accord sur les 8 vice-présidences à pourvoir.



Un accord pour l'histoire

Le tout nouvel homme fort de l’Extrême-Sud avait annoncé, dans nos colonnes, après sa victoire à Portivechju, son ambition de rassembler le territoire : « La démonstration est faite que je peux rassembler et j’ai à cœur de réaliser dans le territoire, dans le cadre du débat intercommunal, la même chose : rassembler au-delà des clivages et des tendances partisanes toutes les énergies pour réussir autour d’un projet…. d’une vision partagée de l’intérêt communautaire et du devenir de l’Extrême-Sud. Je ne veux pas organiser le territoire contre le reste de la Corse, mais je ne veux pas non plus qu’il reste divisé comme il l’est depuis des années ». Un pari réussi puisque toutes les communes sont représentées dans le bureau, même l’opposition. « Nous avons scellé un accord pour l’histoire pour un projet de territoire, un projet de croissance et de partage », s’est-il réjoui. Troisième intercommunalité de l’île, la ComCom rassemble sept communes de l’Extrême-Sud et près de 21 000 habitants.