Comité de suivi de la sécheresse en Corse : les voyants sont au vert pour Météo France

«En résumé les voyants sont plutôt au vert du point de vue météo» a déclaré Patrick Rebillout, le directeur du centre Météo France d’Ajaccio en marge à la réunion du comité de suivi sécheresse de ce lundi 31 juillet.



«Moyenné sur la Corse, il est tombé 73 mm en juillet alors que la normale est de 14 mm. Les deux perturbations orageuses des 15 et 27 juillet ont ainsi permis de recueillir de l'eau sur toutes les piève. On relève des valeurs de 40 à 150 mm sauf quelques enclaves littorales qui ne reçoivent que 20 mm. Statistiquement, c’est le mois de juillet le plus arrosé depuis le début des mesures et si on regarde les cumuls moyennés sur la Corse depuis le 1er janvier 2019, le déficit est faible. On atteint 90% de la normale. On note toutefois un dérèglement du climat : mars et mai arrosé, juin aride, le plus sec depuis les mesures, et donc un mois de Juillet le plus arrosé. Ces précipitations sont intervenues dans une atmosphère chaude sur le littoral puisqu’on était entre 2 et 4 degrés au-dessus des normales. Seul le relief, à cause des orages qui ont fait chuter le mercure, est en dessous des normales. Un climat donc un peu fou au niveau des températures. Au 1er avril, l'indice d'humidité du sol était le plus bas enregistré à cette date. Au 30 juillet, c'est le plus haut enregistré à cette date».







Coté prévisions?