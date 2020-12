Comité de pilotage de l'économie sociale et solidaire : des recycleries pour créer des emplois en Corse

Durant 10 mois, des acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire ont travaillé sur 4 thématiques porteuses pour la Corse : la clause sociale dans la commande publique, l'économie circulaire, une alimentation durable, et la mobilité durable et inclusive. Ce lundi 14 décembre, en présence du président de l'Exécutif, Gilles Simeoni, les différents groupes ont restitué leurs travaux à l'hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia.



Parmi les propositions, un groupe composé de 16 personnes et co-piloté par Maryline Antonetti, chargée d'affaires à l'Agence de développement économique de la Corse, a présenté des projets autour de l'économie circulaire. Ce groupe a ainsi proposé la création d'une plateforme dédiée aux 31 structures existantes, pour les répertorier mais aussi la revalorisation des déchets via l'éco-conception.



Créer des emplois grâce aux recycleries solidaires



​Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire représente plus de 8 500 emplois en Corse et concerne un millier d'entreprises. D'autres emplois devraient être créés grâce au projet de nouvelles recycleries solidaires, des lieux où les vieux objets sont rénovés pour leur donner une seconde vie. Les travaux présentés par le groupe prévoient la création de deux nouveaux lieux dont un à Francardo, conduit par Eco Creazione. Il emploiera bientôt 12 personnes dont 10 en insertion.



"Ces lieux sont nécessaires car les besoins territoriaux sont encore insatisfaits. Aujourd'hui, encore trop d'objets sont jetés alors que dans 95% des cas il s'agit seulement d'un fil électrique détaché. Il faut s'attacher à les réparer ou les recycler" , assure Marie-Florence Dabrin, coordinatrice Corse mobilité.



Dans la même veine, le groupe de travail a également proposé la mise en place d'une recyclerie spécialisée en récupération de matériel médical en Corse-du-Sud ainsi que le développement de camions itinérants qui passeraient sur tout le territoire pour ramasser les objets récupérables.



Ces propositions du comité de copilotage constitueront des pistes de travail pour l'Assemblée de Corse.