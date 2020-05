Collège de Casinca : la mise au point des enseignants et du personnel de la vie scolaire

Adduniti dopu à u cunsigliu pedagogicu, noi, membri di a cumunità insegnante di u cullegiu di a Casinca vulemu precisà di modu minutu u nostru parè è reagisce di pettu à e sfarente publicazione fatte da l'associu di i parenti di a Casinca (APE) è Scola in festa.



Simu più chè surpresi di a manera ch’elli sò stati prisentati i fatti in a stampa è e rete suciale. Ùn simu mai stati contru à u prughjettu. À u cuntrariu l'avemu purtatu è messu in anda durante un annu puru cù pastoghje pedagogiche pisie è specifiche à u nostru stabilimentu.

Da veru u nostru cullegiu REP deve à incalcà u so sforzu nant’à i so risultati à u DNB di fà di u nostru stabilimentu un locu di riescita.

Situatu in un rughjone campagnolu cù 80% di i sculari traspurtati, u cullegiu deve purtà un sustegnu è un dispusitivu d'aiutu sculare durante u tempu di scola.

Issu dispusitivu hè statu l'ogettu di parechje riunione da esse integratu per u megliu à e specificità di u nostru stabilimentu.

Simu più chè surpresi, per via di u fattu chì un cumprumessu paria esse statu trovu durante a riunione di u 14 di maghju, cumprumessu trà tutte e parte presente:

ü Rende gratisi u dispusitivu in un spiritu d’equità è stà fora di a discriminazione.

ü Ricrutamentu à a fine di a scola di sesta dopu à un'annata d'iniziazione à l'arte.

ü Perseguì u dispusitivu ogni annu dopu à una valutazione è un votu di u CA.



Simu dinù impenseriti per a messa in piazza di prughjetti novi chì dumandanu un'urganisazione lebbia chì diventa difficiule per via di u numaru impurtante di « punti non neguzievuli » di l'APE.



Simu insignanti rispunsevuli è cuscenti di e nostre missione è ùn ci lasceremu fà, pocu impreme e pressione, sopratuttu quand’elle sò insulcate da detti furdani, bugie è sprupositi.



Per chì un prugettu sia una riescita, deve esse ragiunatu da tutti.

A squadra pedagogica sana di u cullegiu Henri Tomasi di a Casinca