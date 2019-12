Collecte de déchets : La réponse de François Tatti au maire de Bastia

Maria Bettina Colonna le Vendredi 13 Décembre 2019 à 08:28

La gestion des déchets en Corse, c'est une crise qui dure depuis des années et qui se pose avec acuité depuis le blocage, il y a 35 jours, du centre de stockage et enfouissement de Viggianellu. A Bastia, comme dans d'autres villes de l'ile, la quantité de déchets qui s'accumulent aux coins des rues devient, jour après jour, un véritable problème, surtout sanitaire.

Les citoyens pointent du doigt l'inaction politique.

Les élus tirent la sonnette d'alarme et s'interpellent sur les réseaux à coups des tweets et courriers.

Jeudi dernier, le maire de Bastia a adressé un courrier à François Tatti, président de la communauté d'agglomération de Bastia, pour dénoncer un défaut de collecte des déchets dans sa ville.

Le président de la CAB lui a répondu et, avec ironie, dit se réjouir de cette prise de conscience, tardive, du premier magistrat de Bastia, qui est aussi membre éminent de Femu a Corsica, pilier de la majorité territoriale.

François Tatti demande à Pierre Savelli, "en qualité de maire de la deuxième ville de Corse, de prendre position publiquement et demander au collectif qui bloque Viggianello, et dont la plupart des membres appartiennent à Femu a Corsica, de lever le blocage. Ce qui résoudrait cette crise."



