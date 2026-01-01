CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 17 Janvier 2026 à 09:08

Le tribute-band Liveplay, reconnu pour ses reprises fidèles et habitées de Coldplay, sera en Corse pour deux dates exceptionnelles les 23 et 24 janvier prochains à Ajaccio et Borgo. Jouez et gagnez 50 places gratuites avec CNI



Coldplay by Liveplay : deux concerts à Ajaccio et Borgo
Le spectacle « Music of the Spheres » promet une soirée placée sous le signe de l’émotion, de la musique et du partage.
Porté par les grands titres du groupe britannique, le concert mise sur une ambiance immersive, lumineuse et accessible à tous les publics. Une parenthèse musicale pensée pour être vécue ensemble, entre proches ou entre passionnés.
 
Il reste encore quelques places à la vente.
Réservations : www.imperialshow.co

Dates et lieux :
• Vendredi 23 janvier à 20h – U Palatinu, Ajaccio
• Samedi 24 janvier à 20h – Espace Paul Natali, Borgo

À cette occasion, Corse Net Infos offrira à ses lecteurs 50 places pour les deux concerts d’Ajaccio et de Borgo. Les modalités du jeu seront précisées sur le site.




