Clémentines corses : 900 marocains attendus sur l'île pour la récolte

C'est un soulagement pour la filière clémentine corse. A partir de ce vendredi 9 octobre, des ouvriers marocains viendront récolter le fruit de saison pour venir en aide aux producteurs locaux. Ainsi, cinq avions de la compagnie aérienne Transavia ont été affrétés pour acheminer en toute sécurité les 900 travailleurs étrangers. Un protocole sanitaire strict a été établi par la préfecture de Haute-Corse en association avec la filière clémentine, l'ARS de Corse, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la Dirrecte.



"A leur départ de Casablanca des test Covid seront effectués une première fois puis ils seront retestés à leur arrivée à l'aéroport de Poretta et une dernière fois 7 jours après leur arrivée sur l'exploitation agricole. C'est un travail minutieux qui a abouti à un protocole validé par le centre interministériel de crise (CIC)", explique François Ravier, préfet de Haute-Corse.

"Ce cordon sanitaire spécifique était nécessaire. On a voulu sécuriser la chose, si un travailleur avait la Covid il en irait de notre responsabilité.", lance Simon-Pierre Fazi président de la filière AOP clémentines .





Cette venue ultra sécurisée aura un coût pour la filière agricole qui l'estime à environ 300 000 euros. "Il y a le transport aérien, qui est déjà un budget, puis les deux tests effectués en Corse qui sont à notre charge, enfin l'acheminement de tous les travailleurs dans des bus affrétés jusqu'au exploitations", précise Simon-Pierre Fazi. Une somme qui semble toutefois minime par rapport aux 70 millions d'euros que représente le marché de l'or orange.





Sur le fil du rasoir



Chaque année, ce sont plus de 1200 ouvriers agricoles qui rejoignent pour deux mois l'Ile de Beauté afin de récolter 25 à 30 000 tonnes de clémentines. Pour la plupart, les marocains embauchés sont des habitués de la Corse puisque selon la préfecture "les deux tiers ont déjà des titres de séjour saisonniers".

A cause de l'épidémie mondiale, l'arrivée des travailleurs est restée longtemps incertaine. Aujourd'hui, Simon-Pierre Fazi ne cache pas son soulagement : " on lève enfin la tête du guidon, nous sommes 150 exploitants et la main d'œuvre agricole n'est pas disponible en Corse. Sans eux, la filière n'aurait pas survécu."