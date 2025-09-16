Cinéma - À Bastia bientôt un Cube de 989 places

Christophe Giudicelli le Mardi 16 Septembre 2025 à 18:52

Après dix ans d’attente, la première pierre du multiplexe Le Cube a été posée ce mardi 16 septembre à Bastia, dans la zone d’activité d’Erbajolo. La fin des travaux est prévue entre juin et octobre 2026. Le cinéma comptera six salles pouvant accueillir 989 spectateurs, avec le plus grand écran de Corse et un hall de 500 m².