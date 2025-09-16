C’est fait : la ville de Bastia aura enfin son multiplexe. Le projet est porté depuis dix ans par Daniel Benedittini, l’actuel gérant du cinéma Le Régent situé en centre-ville. Ce mardi 16 septembre la première pierre, ou plutôt le premier pilier, du multiplexe Le Cube a été posé.
Le bâtiment de forme cubique, qui sortira de terre entre juin et août 2026, comprendra six salles (dont une de 370 places et une de 240 places), mais aussi le plus grand écran de Corse, large de 18 mètres. Il disposera d’un hall de 500 m² et pourra accueillir pas moins de 989 spectateurs.
Côté technologie, le cinéma sera équipé d’un son 7.1 avec renfort de basses et de sièges plus larges : « L’objectif est que le spectateur vive une véritable expérience au cinéma », explique Daniel Benedittini, le propriétaire du multiplexe. Le cinéma disposera également de 265 places de parking, et un travail est en cours pour la mise en place d’une ligne de bus nocturne.
L’ouverture du multiplexe va doubler l’offre cinématographique dans le Grand Bastia
L’ouverture du multiplexe bastiais doublera l’offre cinématographique actuelle, passant de six à douze salles. Un atout pour la diffusion des films, explique Daniel Benedittini : « Avec six salles, on va pouvoir diversifier l’offre et diffuser des films qui ne sortent pas sur Bastia. On pourra aussi créer des événements autour des films. »
Présents pour la pose de cette première pierre, Pierre Savelli, maire de Bastia, Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture, et Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, ont tous salué l’ouverture prochaine du cinéma. « Un événement majeur » pour le maire de Bastia, tandis que le président de la CAB voit dans ce nouvel équipement culturel un moyen « d’animer en soirée la zone d’activité d’Erbajolo après la journée de travail des entreprises ». Des acteurs institutionnels qui ont participé, chacun dans leurs compétences, à soutenir le projet, notamment une subvention d’un million d’euros en ce qui concerne la collectivité de Corse.
Ouverture prévue entre juin et octobre 2026
Le multiplexe Le Cube devrait accueillir ses premiers spectateurs entre juin et octobre 2026. Pour en arriver là, il aura fallu près d’une décennie : « Le délai normal pour ouvrir un multiplexe en France », explique Daniel Benedittini : « il a été indispensable de trouver le foncier, convaincre les banques et obtenir les autorisations devant les différentes commissions. »
Présent lors de cette pose symbolique, le réalisateur bastiais Éric Fraticelli ne cache pas sa joie : « On en avait besoin à Bastia. Je crois qu’il a prévu la fin des travaux entre juin et octobre. J’espère que ce sera octobre, comme ça la suite de mon film Le Clan fera sa première ici ! » plaisante celui qui a débuté sur les planches comme humoriste à quelques pas du futur cinéma.
Plus sérieusement, le recordman des entrées en salle insulaire y voit aussi un outil de développement pour le cinéma corse : « Pour permettre la diffusion des courts-métrages et des films qui ne sont pas en exploitation commerciale directe. Pourquoi pas des séances pour que les réalisateurs montrent leur travail et arrivent à convaincre des producteurs ? »
Pour Daniel Benedittini, également membre de l’ASSEC (Association des exploitants de cinémas de Corse) : « Plus de salles signifient plus d’entrées. On estime à 200 000 entrées supplémentaires sur la Corse grâce à l’ouverture du multiplexe bastiais. » Cela permettra aussi de convaincre plus facilement les producteurs d’organiser des avant-premières.
Le cinéma Le Régent restera ouvert en centre-ville
Également propriétaire du cinéma Le Régent en centre-ville de Bastia, Daniel Benedittini tient à rassurer les spectateurs : « Il restera ouvert » mais pourrait voir sa programmation légèrement évoluer : « comme nouer un partenariat fort avec les festivals bastiais. Les festivals pourront avoir trois salles à disposition pendant deux ou trois semaines. »
Pour le désormais propriétaire de deux cinémas bastiais, l’objectif est clair : « C’est aussi de garder une offre variée pour le centre-ville. » Avec désormais 12 salles, il y voit un moyen de démontrer tout son savoir-faire en matière de programmation.
