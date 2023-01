"Le Clan" : le film d'Eric Fraticelli séduit les Corses, une semaine avant sa sortie nationale

Mais le plus heureux, c'est peut-être lui. Depuis le 2 novembre et sa tournée des avant-premières et des promotions, Éric Fraticelli n'a de cesse d'obtenir des retours positifs. "Franchement, c'est impressionnant, incroyable l'effet qu'a ce film sur le public, dit-il fièrement. On sent un engouement, avec les réseaux sociaux et le nombre de messages qu'on reçoit, on sent que quelque chose se passe."



A Bastia, terre d'origine du réalisateur, "Le Clan" est forcément un peu plus attendu encore qu'ailleurs. Le Régent, l'un des deux cinémas de la ville, a décidé de mettre le paquet : quatre, cinq voire même six projections par jour. "Il y a une volonté de donner toutes ces chances au film "local", assume Daniel Benedettini, le gérant. On met tout en œuvre pour que les films qui sortent de la région soient un maximum soutenus dans nos cinémas. C'est naturel, je trouve ça normal de donner un coup de pouce entre "voisins"."



Et le succès est total. Sur la première journée de projection, le mercredi 11 janvier, le cinéma a dépassé les 250 entrées. "Pour un mercredi en semaine, c'est vraiment pas mal, se réjouit Daniel Benedettini. On sait que ça va monter crescendo, les week-ends notamment. D'autant plus que le film ne sortant en national que le 18, beaucoup de personnes n'ont pas encore eu l'info qu'il était déjà disponible ici."