Un bon mois de juillet pour les cinémas corses

C’est une bonne nouvelle pour les cinémas français. Le secteur qui avait subi la crise Covid de plein fouet se relève doucement. Au point que les salles obscures ont enregistré le « meilleur mois de juillet depuis 2011 ». Dans un communiqué de ce mardi, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) dévoile en effet que 18,71 millions d’entrées ont été vendues au cours du mois dernier. Une hausse de 2,2% par rapport à juillet 2023. Et un engouement pour les salles obscures qui s’explique en partie grâce au succès des films français Le Comte de Monte Cristo, et Un p’tit truc en plus, ainsi que des dessins animés Moi moche et méchant 4 et Vice-Versa 2.



À l’instar de la tendance nationale, ce regain de fréquentation a également été ressenti en Corse. Du côté des cinémas l’Ellipse et le Laetitia à Ajaccio, Michel Simongiovanni confirme ainsi avoir enregistré un « bon mois » avec « +30 % par rapport à l’année dernière ». « Et l’année dernière, juillet avait aussi été un bon mois car on avait eu des gros films comme Barbie ou Oppenheimer », sourit-il. À Bastia, Daniel Benedittini, le gérant du Régent tempère. « C’est vrai que nous enregistrons une bonne fréquentation, mais ce n’est pas la meilleure que j’ai connu pour diverses raisons. Par exemple, comme nous nous partageons les films avec le Studio, le Régent n’a diffusé Vice Versa 2 qui a cartonné. J’avais fait un meilleur été l’année dernière. 2023 avait d’ailleurs été une année exceptionnelle grâce aux films d’Éric Fraticelli », indique-t-il en reprenant : « Mais cela repart bien par rapport aux six derniers mois où la situation avait été un peu tendue ».



Le gérant bastiais pointe en effet un début d’année compliqué, où, du fait de la grève des scénaristes, très peu de films sont sortis par rapport à d’habitude. « Le début d’année était très mauvais partout. Le regain est intervenu fin juin début juillet », abonde Michel Simongiovanni qui estime que « la fin de l’année devrait être bien meilleure que le début ». « La chance que nous avons, c’est que nous avons deux films corses qui arrivent et en général cela booste bien la fréquentation. Ce sont plutôt de bonnes perspectives pour nous », relève-t-il en faisant référence aux films Le Royaume de Julien Colonna et À son image de Thierry de Peretti dont les sorties sont prévues à l’automne. Beetlejuice, Alien : Romulus, ou encore Joker 2 devraient également contribuer à doper un peu plus les entrées dans les salles insulaires.