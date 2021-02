Changement de cellule d'Yvan Colonna : la tension est retombée

"Yvan sors donc du "mitard" et devrait cesser sa grève de la faim et de la soif.

Ses avocats vont tout de même attaquer en justice la sanction qui lui a été infligée et la nouvelle politique pénitentiaire qui lui est appliquée, à savoir un changement de cellule brutal et fréquent. - souligne l'Associu Sulidarità sur les réseaux sociaux - Nous resterons vigilants à la situation carcérale d'Yvan et l'assurons de notre soutien sans faille. Nous tenons également à assurer sa famille, qui depuis près de deux décennies effectue les allers retours en France pour visiter Yvan, que nous ne cesserons d'être à leurs côtés jusqu'à ce qu'Yvan revienne auprès des siens en Homme Libre. L'Associu Sulidarità continuera à œuvrer pour la libération de tous les prisonniers politiques en veillant toujours au respect de leurs droits fondamentaux et à ce qu'aucune injustice supplémentaire à celle de l'incarcération et de l'exil, contre lesquels nous luttons chaque jour, ne leur soit infligée."