Championnats de Corse : Capo di Feno a vibré au rythme du surf insulaire

Une trentaine de participants s'étaient donnés rendez-vous à Capo di Feno, ce samedi, pour les championnats de Corse (photos : Paule Santoni)..
Après plusieurs semaines d’attente, les adeptes insulaires du Surf ont, enfin, pu s’affronter lors des traditionnels championnats de Corse de la discipline, ce samedi 23 août.
Le drapeau est jaune, la houle s’est levée, et les vagues sont enfin au rendez-vous pour permettre la tenue de la compétition organisée par le Capo Surf club et la Ligue Corse présidée par François Santoni.
« C’est l’évènement phare de l’année pour notre discipline. La pratique du surf en Corse mais également en Méditerranée n’est pas encore développée comme on le souhaiterait, mais ce genre d’évènements participe à la faire connaitre ».
Sur la plage ajaccienne, de nombreux curieux se sont d'ailleurs amassés sur la portion de plage dédiée à la compétition.
Parmi eux, Enzo, jeune touriste en vacances en Corse et passionné de la discipline : « Je pratique ce sport depuis tout petit, étant originaire du Pays Basque, et nous sommes ravis de venir ce samedi à la plage, juste au moment où se déroule cette compétition ! De ce que je vois, les conditions et les vagues ne sont pas si faciles et les Corses se débrouillent très bien. Je ne savais pas qu'il y avait des surfers sur l'île d'ailleurs ».
Le drapeau est jaune, la houle s’est levée, et les vagues sont enfin au rendez-vous pour permettre la tenue de la compétition organisée par le Capo Surf club et la Ligue Corse présidée par François Santoni.
« C’est l’évènement phare de l’année pour notre discipline. La pratique du surf en Corse mais également en Méditerranée n’est pas encore développée comme on le souhaiterait, mais ce genre d’évènements participe à la faire connaitre ».
Sur la plage ajaccienne, de nombreux curieux se sont d'ailleurs amassés sur la portion de plage dédiée à la compétition.
Parmi eux, Enzo, jeune touriste en vacances en Corse et passionné de la discipline : « Je pratique ce sport depuis tout petit, étant originaire du Pays Basque, et nous sommes ravis de venir ce samedi à la plage, juste au moment où se déroule cette compétition ! De ce que je vois, les conditions et les vagues ne sont pas si faciles et les Corses se débrouillent très bien. Je ne savais pas qu'il y avait des surfers sur l'île d'ailleurs ».
Des jeunes qui se sont parfaitement illustrés
Une trentaine d’athlètes, avec une grande majorité d’Ajacciens, s’étaient donné rendez-vous sur la plage de Capo di Feno, pour s’affronter sur l’ensemble des catégories représentées, en benjamins, cadets, juniors, longboard, féminine et open. « Ce qu’il faut retenir des résultats de ces championnats de Corse, c’est la performance de l’ensemble de la jeunesse qui a tenu la dragée haute aux anciens ! La relève est là, cela fait plaisir », glisse François Santoni entre deux sessions de 20 minutes, où les surfers défilaient toute la journée par quatre différenciés par les couleurs de leurs maillots. « Les conditions n'étaient pas totalement parfaites avec des vagues plutôt fluctuantes, mais il y avait largement de quoi faire avec d'autres qui étaient belles par moment. C’était très bien pour la pratique du surf en tout cas ». La journée s’est ensuite conclue de manière conviviale par une remise des prix à la Paillote « Capo di Feno ».
Une trentaine d’athlètes, avec une grande majorité d’Ajacciens, s’étaient donné rendez-vous sur la plage de Capo di Feno, pour s’affronter sur l’ensemble des catégories représentées, en benjamins, cadets, juniors, longboard, féminine et open. « Ce qu’il faut retenir des résultats de ces championnats de Corse, c’est la performance de l’ensemble de la jeunesse qui a tenu la dragée haute aux anciens ! La relève est là, cela fait plaisir », glisse François Santoni entre deux sessions de 20 minutes, où les surfers défilaient toute la journée par quatre différenciés par les couleurs de leurs maillots. « Les conditions n'étaient pas totalement parfaites avec des vagues plutôt fluctuantes, mais il y avait largement de quoi faire avec d'autres qui étaient belles par moment. C’était très bien pour la pratique du surf en tout cas ». La journée s’est ensuite conclue de manière conviviale par une remise des prix à la Paillote « Capo di Feno ».
Résultats
Poussins
1- Lucie Mileo
1- Ordo Arrighi
Benjamins
1- Emilian Planas
2- Dupuy Tom
3- Ragache Thomas
4- Malchiodi Leo
Cadets
1- Pape Joseph
2- Agostini Gabriel
3- Ragache Hugo
4- Silvani Andrea
Juniors mixte
1- Leca Charline
2- Corticchiato Jean
3- Leca Cesar
Longboard open
1- Agostini Gabriel
2- Doddoli Daniel
3- Pape Joseph
4- Bartolomei Stephane
Open mixte
1- Mileo Guillaume
2- Corticchiato Jean
3- Fernandez Pablo
4- Leca Charline
Poussins
1- Lucie Mileo
1- Ordo Arrighi
Benjamins
1- Emilian Planas
2- Dupuy Tom
3- Ragache Thomas
4- Malchiodi Leo
Cadets
1- Pape Joseph
2- Agostini Gabriel
3- Ragache Hugo
4- Silvani Andrea
Juniors mixte
1- Leca Charline
2- Corticchiato Jean
3- Leca Cesar
Longboard open
1- Agostini Gabriel
2- Doddoli Daniel
3- Pape Joseph
4- Bartolomei Stephane
Open mixte
1- Mileo Guillaume
2- Corticchiato Jean
3- Fernandez Pablo
4- Leca Charline