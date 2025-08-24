Championnats de Corse : Capo di Feno a vibré au rythme du surf insulaire

Des jeunes qui se sont parfaitement illustrés

Une trentaine d’athlètes, avec une grande majorité d’Ajacciens, s’étaient donné rendez-vous sur la plage de Capo di Feno, pour s’affronter sur l’ensemble des catégories représentées, en benjamins, cadets, juniors, longboard, féminine et open. « Ce qu’il faut retenir des résultats de ces championnats de Corse, c’est la performance de l’ensemble de la jeunesse qui a tenu la dragée haute aux anciens ! La relève est là, cela fait plaisir », glisse François Santoni entre deux sessions de 20 minutes, où les surfers défilaient toute la journée par quatre différenciés par les couleurs de leurs maillots. « Les conditions n'étaient pas totalement parfaites avec des vagues plutôt fluctuantes, mais il y avait largement de quoi faire avec d'autres qui étaient belles par moment. C’était très bien pour la pratique du surf en tout cas ». La journée s’est ensuite conclue de manière conviviale par une remise des prix à la Paillote « Capo di Feno ».