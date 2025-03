Centrale de Lucciana : fin du conflit après dix jours de blocage

Production Électrique Insulaire

Après plusieurs jours de négociations en présence du Président d’EDF PEI, Frédéric Maillard, un accord a été signé le 20 mars, mettant un terme à un conflit qui paralysait l’activité du site depuis près de deux semaines.

Le bras de fer entre le Syndicat des Travailleurs Corses et la direction d’EDFs’est conclu ce jeudi 20 mars par la signature d’un protocole de fin de conflit. Après treize jours de grève, dont neuf de blocage total du site de Lucciana, la production d’électricité va pouvoir redémarrer normalement.Le mouvement de grève avait débuté le 7 mars, avec des revendications portant sur des inégalités de traitement au sein d’EDF PEI. Le 11 mars, la mobilisation s’était durcie avec un blocage complet de la centrale, empêchant les non-grévistes d’accéder au site. Le STC dénonçait une politique sociale jugée inéquitable au sein d’EDF PEI, estimant que certains agents étaient désavantagés par rapport à leurs collègues sur des questions de conditions de travail, d’avancements de carrière et de revalorisation salariale. Le syndicat réclamait des engagements concrets pour une plus grande équité entre les salariés, une demande qui, selon lui, avait été ignorée depuis plusieurs mois par la direction.Dans un communiqué, EDF PEI s’est félicité de la résolution du conflit, soulignant les efforts déployés pour maintenir le dialogue social malgré la situation de blocage. "Depuis le début du mouvement de grève, la direction de la centrale de Lucciana a tout mis en œuvre pour favoriser le dialogue social et trouver une issue rapide au conflit", a indiqué l’entreprise qui insiste désormais sur la nécessité d’un retour à la normale rapide pour garantir le bon fonctionnement du site. "La priorité est désormais l’organisation de la reprise des activités sur le site de production de Lucciana au profit du territoire", affirme la direction. "Nous souhaitons que cette reprise s’effectue dans les meilleures conditions pour l’ensemble des salariés", conclut EDF PEI.