Ce que la chambre régionale des comptes reproche à la ville de Bonifacio

"Je connais des députés"



Par ailleurs la chambre régionale des comptes a relevé que les tarifs du port ont augmenté de manière quasi systématique, d’année en année (à l’exception de 2021). Et d’estimer que les résultats excédentaires obtenus « auraient dû servir en priorité à la couverture des dépenses obligatoires du port, avant de pouvoir être reversés au budget principal ». Elle conseille dès lors à la commune de « mener un travail de recensement exhaustif des charges relatives à l’exploitation du port de plaisance et au besoin de financement généré par ses projets d’investissement, et d’adapter, si nécessaire, les tarifs des redevances acquittées par les usagers ». Baisser les tarifs ? Jean-Charles Orsucci n’en a pas l’intention, car il estime que les Bonifaciens ont vocation à récolter les dividendes de cette manne financière : « Quand on sait que 66 % de ces recettes proviennent de la grande plaisance… Des Bonifaciens qui ont un bateau de plus de 18 mètres, je les compte sur les doigts d’une main. Par contre, l’ancien patron de Skype est venu chez nous cet été. Aurions-nous dû diviser sa tarification par deux ou trois ? Je ne le crois pas. Je ne comprendrais pas qu’il ne paie pas le juste prix. Et je dis ça tout en rappelant qu’on reste bien moins chers que d’autres ports en Méditerranée. » Mais la chambre s’en tient à une lecture juridique, et quand bien même ce point na pas fait l’objet d’un rappel au droit, rappelle que « les excédents d’exploitation d’un service public industriel et commercial n’ont pas vocation à financer de façon permanente des dépenses étrangères audit service ». Jean-Charles Orsucci n’en démord pas : « Il y a une inadéquation entre le droit français et la réalité d’une commune aussi spécifique que Bonifacio. » Et d’annoncer : « Je connais des députés et je vais essayer de faire modifier la loi. »



En revanche, s’agissant des 5,5 millions d’euros de dette, la commune entend rentrer dans les clous : « Ces sommes seront remboursées et ont même commencées à l’être, à hauteur d’un million d’euros en début d’année et un million d’euros supplémentaire programmée en cette fin d’année », annonce-t-elle dans un communiqué. En plus de trois recommandations, la chambre a émis au final huit rappels au droit « qui seront évidemment appliqués et suivis », précise la municipalité bonifacienne, à toutes fins utiles. Tout compte fait, estime Jean-Charles Orsucci, « ce rapport, je le trouve bon, voire très bon. Car dans les critiques formulées, on peut voir que l’on est victime de notre succès. Et ça, je l’assume très clairement. »





