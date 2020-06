Castellare-di-Casinca : deux femmes blessées dans un accident de la route

Livia Santana le Lundi 8 Juin 2020 à 16:49

Un accident de la route est survenu ce lundi 8 juin aux alentours de 12h30 à Castellare di Casinca. Trois véhicules étaient en cause. Deux des conductrices âgées de 31 et 48 ans ont été légèrement blessées dans la collision. Les pompiers de Cervioni et de Lucciana ont transporté les deux femmes au centre hospitalier de Bastia.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements