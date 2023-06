"Carlô" remporte la Regata Capicorsina 2023

Le Club Nautique du Cap Corse a organisé la Regata Capicorsina 2023 les 27,28 et 29 mai le long de la côte Est du Cap Corse lors du week end de la Pentecôte.

L'épreuve comptant pour les classement des championnats de Corse et de Haute Corse des voiliers habitables ainsi que pour la Coupe de Ligue 2023.

La régate a rassemblé 6 voiliers et 30 équipiers sur des parcours côtiers entre Bastia et Macinaggio. Ce furent 3 journées intenses passées à traquer les petits airs qui ont mis à rude épreuve les nerfs et la résistance des équipages.

Le comité de course était assuré par Isabelle Murzilli, arbitre régionale, assistée par Gérard Giudicelli.

De nombreux moments de convivialité ont ponctué ces trois jours de régates.

Le Domaine Pieretti, vins du Cap Corse a offert une bouteille de son fameux vin blanc a chaque équipage lors de l'escale à Macinaggio.