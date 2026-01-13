Cardinal François Bustillo : "la violence ne peut pas devenir une habitude

Le Cardinal François Bustillo a réagi ce mardi, au lendemain de l'assassinat d'Alain Orsoni, dans un communiqué. Selon ses mots, "la violence ne peut pas devenir une habitude" et il appelle à lutter contre la permanence de la violence dans notre société.

L'évêque d'Ajaccio indique dans ce communiqué que "La Corse est confrontée à une forme de paroxysme dans la montée de la violence, et dans la multiplication des assassinats. Ce sont des combats fratricides. On dirait que le syndrome de Caïn l’emporte sur l’idéal du pardon et de la réconciliation. Nous ne pouvons pas céder à une culture mortifère et fataliste. Nous ne pouvons pas nous habituer à la violence. Nous devons lutter contre la permanence de la violence dans notre société. Si la violence l’emporte, nous devenons des êtres barbares, et nous perdons notre humanité."



Incarner la Paix par des comportements pacifistes

Et au Cardinal de rappeler que l'Eglise de Corse "travaille et travaillera toujours pour la Paix." Alors que nous présentons durant tout ce mois de janvier nos voeux de Pace è salute, le Cardinal souligne que si le premier terme de la salutation pour commencer l'année est "Pace", "c'est que cette Paix n'est pas encore un idéal en Corse. Nous devons l'incarner par des comportements pacifiques."



A la fin de son message, François Bustillo écrit que l'Eglise de Corse œuvre pour créer une culture de la paix et de la l'espérance. "Pourquoi ? Parce que nous pensons aux enfants et aux jeunes. Quel avenir leur préparons-nous sur cette terre ? Un avenir sombre, violent ? Non. Le devoir de l’Église, c’est de sortir de la Corse son potentiel de Bien et d’avenir, et de sortir des Corses ce qu’ils ont de meilleur. Pour cela, il faut combattre le pire. ‘’Heureux, les artisans de Paix, ils seront appelés Fils de Dieu” (Matthieu 5, 1-12)".