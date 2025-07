Cap Corse et Balagne : risque élevé de noyade ce 22 juillet

Des conditions de mer dangereuses sont attendues ce mardi 22 juillet sur une partie du littoral de Haute-Corse. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse met en garde contre « des vagues dangereuses observées pouvant aller de 2m50 à 2m75 » sur la côte ouest du Cap Corse, ainsi que sur l’ensemble de la Balagne.



Ce phénomène devrait durer toute la journée, de minuit à 22 heures. « Ces vagues pourront également se former en début d’après-midi sur les côtes de la Balagne et pourraient atteindre 2m50 », précise l’alerte. Face à ce risque élevé, les services de l'Etat appellent à une extrême vigilance.



Plusieurs recommandations ont été formulées : « Éviter la baignade et les activités nautiques ; consulter impérativement les drapeaux avant toute activité sur les plages ; éviter les plages non surveillées et privilégier les zones surveillées. » En cas d’urgence, les secours peuvent être alertés en appelant le 112, le 15 ou le 18. Pour les signalements en mer depuis la côte, le numéro d’urgence 196 permet de contacter directement les centres de secours maritime (CROSS), 24h/24.



La préfecture rappelle enfin que « le risque de noyade est important » et appelle chacun à faire preuve de prudence.