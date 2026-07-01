CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Pierre-Louis Antoniotti, producteur d’immortelle  15/07/2026 Trois orii deviennent propriété communale à Porto-Vecchio 12/07/2026 Tennis - Lilou Bonnet et Damien Raiola vainqueurs à Porto-Vecchio 12/07/2026 Joseph Sauli élu président du PETR du Pays de Balagne 12/07/2026

Canicule : la Corse esr repassée en vigilance jaune


La rédaction le Dimanche 12 Juillet 2026 à 09:04

La Corse est repassée en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour canicule, à compter de ce dimanche 12 juillet 2026 à 12 heures.



(Annick Medori)
(Annick Medori)
Selon les prévisions de Météo-France, les températures maximales atteindront 32 à 34 °C dimanche, tandis que les minimales de lundi matin seront comprises entre 21 et 23 °C. Les fortes chaleurs devraient se maintenir les jours suivants, avec des valeurs pouvant encore augmenter pour les maximales.
Selon les prévisisons il s'agit d'un épisode de chaleur intense de courte durée (un à deux jours), susceptible de présenter un risque pour la santé, notamment pour les personnes fragiles, les travailleurs exposés et les personnes pratiquant une activité physique en extérieur.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos