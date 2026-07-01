Canicule : la Corse esr repassée en vigilance jaune

Selon les prévisions de Météo-France, les températures maximales atteindront 32 à 34 °C dimanche, tandis que les minimales de lundi matin seront comprises entre 21 et 23 °C. Les fortes chaleurs devraient se maintenir les jours suivants, avec des valeurs pouvant encore augmenter pour les maximales.

Selon les prévisisons il s'agit d'un épisode de chaleur intense de courte durée (un à deux jours), susceptible de présenter un risque pour la santé, notamment pour les personnes fragiles, les travailleurs exposés et les personnes pratiquant une activité physique en extérieur.

