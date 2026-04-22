Cancer - Le nouvel engagement de Marc Germain avec La Marie-Do

Derrière l'engagement se cache une douleur personnelle. Marc Germain a perdu son épouse d'un cancer. "J'ai pensé qu'il fallait mettre mon énergie au service des personnes malades et de leur famille", confie-t-il. Car pour lui, aider les malades, c'est bien plus que soigner une maladie. "Au niveau du cancer, tu n'aides pas que les gens malades, tu aides une situation familiale, de santé, sociologique."

Après plusieurs années à la tête du Comité 2B, Marc Germain décide de passer la main. Non pas par lassitude, mais par conviction. Il estime qu'une association "ne peut pas vivre sainement" sans qu'elle laisse "la place à d'autres personnes avec des idées neuves." Il quitte donc la Ligue, pour rejoindre une association à taille humaine, purement corse : La Marie-Do. "La Marie-Do, c'est une association qui s'occupe des Corses. C'est le chiffrier naturel et normal, puisqu'ils en ont autant besoin que les autres."