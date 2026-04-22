Cancer - Le nouvel engagement de Marc Germain avec La Marie-Do

Avant de consacrer son énergie au cancer, Marc Germain s'est engagé sur d'autres fronts. Des missions humanitaires en Afrique et en Asie, puis une longue carrière dans le monde associatif et médico-social. "Je connais bien le milieu de la santé sociale, du handicap, et un peu de tout", dit-il. C'est cet ancrage de terrain qui lui a permis, durant des années, de diriger le Comité 2B de la Ligue contre le cancer en Haute-Corse, l'une des plus grandes structures nationales de lutte contre la maladie.
Le deuil comme moteur
Derrière l'engagement se cache une douleur personnelle. Marc Germain a perdu son épouse d'un cancer. "J'ai pensé qu'il fallait mettre mon énergie au service des personnes malades et de leur famille", confie-t-il. Car pour lui, aider les malades, c'est bien plus que soigner une maladie. "Au niveau du cancer, tu n'aides pas que les gens malades, tu aides une situation familiale, de santé, sociologique."
Après plusieurs années à la tête du Comité 2B, Marc Germain décide de passer la main. Non pas par lassitude, mais par conviction. Il estime qu'une association "ne peut pas vivre sainement" sans qu'elle laisse "la place à d'autres personnes avec des idées neuves." Il quitte donc la Ligue, pour rejoindre une association à taille humaine, purement corse : La Marie-Do. "La Marie-Do, c'est une association qui s'occupe des Corses. C'est le chiffrier naturel et normal, puisqu'ils en ont autant besoin que les autres."
Après plusieurs années à la tête du Comité 2B, Marc Germain décide de passer la main. Non pas par lassitude, mais par conviction. Il estime qu'une association "ne peut pas vivre sainement" sans qu'elle laisse "la place à d'autres personnes avec des idées neuves." Il quitte donc la Ligue, pour rejoindre une association à taille humaine, purement corse : La Marie-Do. "La Marie-Do, c'est une association qui s'occupe des Corses. C'est le chiffrier naturel et normal, puisqu'ils en ont autant besoin que les autres."
Aux côtés de Vanessa Figarella
C'est Vanessa Figarella, vice-présidente de l’association et responsable de l’antenne bastiaise, qui l'a accueilli. À seulement 24 ans à ses débuts, elle incarne l'association au quotidien, bien au-delà des opérations officielles. "Ça m'arrive d'aller voir des personnes malades qu'on a déjà aidées, qui sont seules, de leur tenir compagnie, d'aller leur chercher des médicaments à la pharmacie", confie-t-elle. Les appels peuvent venir à n'importe quelle heure, même le dimanche. "Je peux rester une ou deux heures au téléphone avec des personnes malades qui ont besoin juste de parler." Marc Germain et elle partagent la même vision : "Ce sont les bénévoles qui s'engagent toute l'année qui font vivre l'association. Et c'est ça qui est dur à trouver."
Un concert pour les 20 ans
C'est dans ce contexte que La Marie-Do, née en 2006 d'un premier élan de solidarité autour de Marie-Dominique Versini, employée d'Air Corsica emportée à 35 ans par un mélanome, avant d'être officiellement créée en 2007, fête ses 20 ans.
Pour marquer l'occasion, l'association organise un concert caritatif polyphonie et gospel vendredi 24 avril à 19 heures à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, avec le groupe Isulatine et l'ensemble Corsica Gospel.
Pour marquer l'occasion, l'association organise un concert caritatif polyphonie et gospel vendredi 24 avril à 19 heures à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, avec le groupe Isulatine et l'ensemble Corsica Gospel.
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