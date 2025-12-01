CorseNetInfos
Canavaggia : plusieurs dizaines d’hectares sont menacés par un feu virulent


le Dimanche 26 Octobre 2025 à 23:04

Un incendie s’est déclaré vers 21h30 ce samedi sur la route départementale105, menant au hameau de Costa Roda à Canavaggia Le feu, particulièrement virulent, a déjà parcouru environ deux hectares de petit maquis sur une pente ascendante, et plusieurs dizaines d’hectares sont menacés.
La tête de feu progresse rapidement vers la crête, tandis qu’une bergerie est menacée sur le flanc gauche.
La RD105 est actuellement fermée à la circulation par les forces de l’ordre.
Sur place ou en transit : 15 engins et 41 personnels du SIS 2B sont mobilisés pour tenter de maîtriser le sinistre.







